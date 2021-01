Reacties op vertrek Lodewijk Asscher als lijsttrekker PvdA: ‘Een moedig besluit’

Geschokt, begrip en verbazing. De reacties van meerdere Haagse kopstukken van de Partij van de Arbeid over het vertrek van Lodewijk Asscher als landelijke lijsttrekker lopen erg uiteen. Lodewijk Asscher stapt op naar aanleiding van de kinderopvangtoeslagaffaire. ‘Het is schrikken en maakt het zeker spannend komende tijd’, aldus gemeentefractievoorzitter Mikal Tseggai.

Asscher was tussen 2012 en 2017 minister van Sociale Zaken, toen duizenden ouders door de Belastingdienst onterecht als fraudeur werden bestempeld. Sommige van hen moesten onterecht tienduizenden euro’s terugbetalen. Na het rapport vroegen veel mensen rondom de partij zich af of Asscher nog wel aan kon blijven als lijsttrekker. Na excuses en een brief aan de partij besluit Asscher donderdag toch om zijn taken neer te leggen.

Asscher maakt zijn termijn in de Tweede Kamer af als Kamerlid. Lilianne Ploumen neemt zijn rol als fractievoorzitter over.

‘Hij trekt het boetekleed aan’

‘Het is erg nieuws voor Lodewijk en voor de PvdA’, aldus Tseggai, die voor de Partij van de Arbeid in de gemeenteraad zit. ‘Maar ik vind het heel knap dat hij open het gesprek is aangegaan met de commissie en de slachtoffers van de toeslagenaffaire.’ Daar wil Tseggai het bij laten. ‘Ik denk dat het niet aan mij is om hier nu een uitspraak over te doen.’

Willem Minderhout, inwoner van Den Haag en statenlid voor de PvdA in Zuid-Holland, noemt het een ‘eervol besluit’. ‘Hij is een van de weinige die het boetekleed heeft aangetrokken en heeft uitgelegd waarom dingen lopen zoals ze zijn’, aldus Minderhout. ‘Een tragisch beroep, de politiek’, zucht hij daarbij. Het statenlid hoopt dat er een goede vervanger voor Asscher komt, die deze schok voor de naderende verkiezing, 17 maart, kan opvangen. ‘We zitten in een moeilijke situatie op dit moment. Ik hoop dat de partijen zich van deze klap weten te herstellen.’

Martijn Balster, wethouder voor de PvdA, noemt het een ‘pijnlijk maar zeer te respecteren besluit’. Ook roemt hij het dat Asscher deze beslissing heeft gemaakt naar aanleiding van de toeslagenaffaire. ‘Diep respect voor de verantwoordelijkheid die hij voelt en neemt. Voor de slachtoffers en de rest van Nederland is het van groot belang dat er nu echt een einde komt aan het diepe wantrouwen richting burgers die in hun dagelijks leven afhankelijk zijn van een betrouwbare en eerlijke overheid.’

‘Mensen maken fouten, ook ministers’

PvdA-coryfee Adri Duivensteijn, oud-wethouder van Den Haag, is minder te spreken over het besluit van Asscher. Hij schrijf in een brief, die in handen is van Den Haag FM: ‘Alsof Asscher zitting heeft in het Kabinet-Rutte III, dat alweer zo’n vier jaar aan het bewind is. (…) Het is ook dat kabinet dat deze Tweede Kamerleden – en daarmee ons parlement – onjuist heeft voorgelicht en stelselmatig signalen negeerde dat er zich een ramp aan het voltrekken is bij de ontvangers van kindertoeslag.’

Met andere woorden: van hem hoeft Asscher niet het boetekleed aan te trekken, omdat Asscher al vier jaar niet in het kabinet zit. Hij beaamt dat Asscher fouten heeft gemaakt in zijn tijd als minister van Sociale Zaken, maar ‘heeft daarvoor publiekelijk zijn excuses aangeboden’, aldus Duivensteijn. ‘Fouten worden gemaakt door mensen, ook als zij minister zijn.’ Tot slot beschrijft de coryfee dat met het vertrek van Asscher volgens hem de koers van de partij vertrekt. ‘Zij die de leider, die van zijn fouten heeft geleerd, wilde wegsturen zijn blind voor het feit dat wij de koers weer allang weer hebben teruggevonden.’