Oliebollenkraam van Jan Vermolen mag langer blijven staan

De Haagsche Oliebollenbakkerij van Jan Vermolen mag twee weken langer in de Grote Marktstraat blijven staan. Dat deelt de oliebollenbakker via Facebook. Reden voor de verlenging is het slechte seizoen dat Jan Vermolen heeft gedraaid als gevolg van de coronacrisis.

‘Nieuws! Doordat het ook voor ons een moeilijk oliebollenseizoen was, is de gemeente wederom zo coulant geweest om ons veertien dagen verlenging te geven’, schrijft Jan Vermolen op zijn Facebookpagina. ‘Wij zijn dus dagelijks geopend tot 1 februari.’

29 december bracht Den Haag FM het nieuws naar buiten dat het slecht ging met Jan Vermolen. De oliebollenkraameigenaar had het in 2020 lastig, omdat de kermissen niet geopend konden worden. En toen hij eenmaal zijn kraam mocht openen aan de Grote Marktstraat, bleef de gebruikelijke oliebollenverkoop uit.