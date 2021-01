Schroeder Kringloop pakt door: ‘Het is niks voor ons om in een hoekje te kniezen’

De winkels van Schroeder Kringloop zijn al een tijdje gesloten door de coronacrisis. Toch hebben zij een manier gevonden om de werkzaamheden door te blijven zetten. Niet alleen met de verkoop van tweedehands spullen, maar ook door zich in te zetten tegen eenzaamheid en andere gevolgen van langdurige isolatie door de coronacrisis. Frans Biemans is manager operatie en innovatie en vertelt: ‘We willen mensen in hun thuissituatie ondersteunen.’

De tweede lockdown hakt er ook bij Schroeder Kringloop flink in; winkels zijn gesloten en vrachtwagens staan stil. Daardoor laten ze zich echter niet uit het veld slaan. ‘Het past niet bij Schroeder om in een hoekje te gaan zitten kniezen. Daarom kunnen mensen nog steeds bij ons kopen, maar dan vanuit de etalage. Window shoppen hebben we het genoemd. Ook als mensen op zoek zijn naar een specifiek product kunnen ze contact met ons opnemen en dan gaat ons team voor je op zoek’, aldus Biemans.

Klapstoelgesprek

Ook de vrachtwagens die momenteel stilstaan probeert Biemans met Schroeder toch te laten blijven rijden. ‘Het is zonde om niks te laten rijden. Andere winkeliers en bedrijven kunnen daarom gebruik maken van onze vervoerservice, tegen een sociaal prijsje natuurlijk.’

Biemans vindt het echter belangrijk om zich niet alleen te focussen op het zakelijke aspect. ‘De effecten van de lockdown en het thuiszitten zijn groot. Daarom willen we de mensen thuis blijven ondersteunen door te strijden tegen eenzaamheid, waarvoor we het ‘klapstoelgesprek’ hebben ontwikkeld. Dan komen we letterlijk bij mensen voor de deur zitten met een klapstoeltje om gewoon even te kletsen. We merken dat er serieuze gesprekken kunnen ontstaan en dat men echt problemen heeft met het langdurig thuiszitten. We vinden het belangrijk om hier iets positiefs aan bij te dragen.’

Ook voor mensen die nog huiverig zijn in het contact met anderen, maar toch graag iets leuks willen doen, zijn er genoeg opties. ‘We lenen onder andere boeken en puzzels uit voor mensen die op zoek zijn naar een beetje dagbesteding. Ben je op zoek naar een activiteit, neem dus vooral contact met ons op!’