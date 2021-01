SP Den Haag opent meldpunt energiearmoede

De prijzen van energie stijgen en vooral in Den Haag, waar achterstallig onderhoud een groot probleem is, ondervinden huishoudens daar de financiële gevolgen van. Daarom opent de SP Den Haag een meldpunt voor energiearmoede. Hiermee hoopt de partij verhalen te verzamelen van mensen die te veel betalen voor hun energie.

Het is hartje winter en waarschijnlijk dat je momenteel meer moet stoken om het binnen warm te houden. Van energiearmoede is sprake wanneer huishoudens meer dan 10 procent van hun inkomen aan energie kwijt zijn of uit angst voor een hoge energierekening de verwarming uit laten staan. ‘Mensen die om 8 uur maar vast onder de wol kruipen om maar niet te hoeven stoken, mensen die bijstoken op een oliekachel om maar niet de cv aan te hoeven zetten: dat is de realiteit van energiearmoede’, aldus fractievertegenwoordiger Rick Hoefsloot over wat hij in zijn omgeving hoort.

Eerlijk klimaatbeleid

Hoefsloot benadrukt hoe scheef de situatie momenteel lijkt te zijn. ‘Het is voor ons onbestaanbaar dat gewone huishoudens steeds meer voor hun energie moeten betalen, terwijl grote vervuilers zoals Shell de hand boven het hoofd wordt gehouden.’

De verhalen van mensen die gebukt gaan onder hoge energierekeningen zouden volgens Hoefsloot moeten bijdragen aan bewustwording van het probleem. ‘Deze willen wij naar het stadhuis brengen, zodat niemand om de noodzaak van eerlijk klimaatbeleid heen kan.’

Het meldpunt energiearmoede vind je hier.