VVD Den Haag: ‘Speciale aandacht voor verborgen vrouwen in inburgeringscursussen’

De VVD in de gemeenteraad wil dat er bij inburgeringscursussen speciale aandacht komt voor verborgen vrouwen. Dat zijn vrouwen die niet of beperkt het huis uit mogen en vaak bang worden gemaakt door dreigementen en fysiek geweld, schrijft mediapartner Omroep West. Volgens de VVD zou tijdens inburgeringscursussen gesproken moeten worden over de Nederlandse normen en waarden en handvatten gegeven moeten worden voor hulp.

Uit schattingen van de GGD Haaglanden wonen er in Den Haag naar schatting ruim 200 vrouwen in een vorm van gedwongen gevangenschap thuis. Vooral nieuwkomers lopen een groot risico om in zo’n situatie terecht te komen.

‘Er zijn in onze stad volwassen vrouwen die geen eigen bankpas hebben en niet mogen werken’, zegt VVD-raadslid Judith Oudshoorn. ‘Zij zitten gevangen in een huwelijk en durven niet te scheiden uit angst voor verstoting of eerwraak. Mijn fractie maakt zich boos over de mate waarin vrouwen uit sommige niet-westerse culturen worden onderdrukt.’

Zelfbeschikking

Oudshoorn wil de inburgeringscursussen aangrijpen om vrouwen te helpen. ‘Wat ons betreft wordt er tijdens de inburgeringscursussen expliciet aandacht besteed aan het thema zelfbeschikking. Niet alleen door te vertellen over de Nederlandse normen en waarden, maar ook om handvatten aan te reiken voor hulp. Daarnaast moet hier extra focus komen op financiële zelfstandigheid. De vrouwen moeten weten hoe zij financieel voor zichzelf kunnen zorgen.’

De VVD vindt bovendien dat de gemeente strafrechtelijke stappen kan zetten om het probleem aan te pakken. ‘Deze vorm van uitbuiting is gewoon mensenhandel’, zegt Oudshoorn. ‘Daarom moet de situatie van verborgen vrouwen vanuit mensenhandel perspectief benaderd worden.’ Ook moet er haast gemaakt worden met het starten van een bewustwordingscampagne waarbij de omgeving een verborgen vrouw beter kan herkennen. Donderdagmiddag praat een raadscommissie van de gemeenteraad over de vrouwemancipatienota ‘Gelijke kansen voor Haagse vrouwen’ van wethouder Bert van Alphen (GroenLinks).