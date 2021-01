The Hague Royals in eredivisie basketbal: ‘Helemaal te gek dat we weer mogen’

Bewoners Anna Paulownaplein vrezen komst nieuwe horecazaak: ‘Ik heb mijn huis al laten taxeren’

Rond het Anna Paulownaplein zijn er meerdere bewoners bezorgd over de komst van een nieuwe horecagelegenheid. Een buurman wil zijn pand graag tot horecagelegenheid ombouwen, maar omwonenden zijn bang dat die onderneming de leefbaarheid van hun woonomgeving in het gedrang brengt.

‘Wij hebben ons huis voor de zekerheid alvast laten taxeren’, zegt omwoner Roos. ‘Binnenkort mogen we een nieuw familielid verwelkomen (zegt ze terwijl ze naar haar buik wijst), en dan zou het fijn zijn als we hier van onze rustige achtertuin midden in de stad kunnen genieten. Maar als er hier straks een keuken pal naast komt te staan, dan overwegen we misschien toch wel om dit mooie plein te verlaten.’

Omwoner Eva is samen met andere omwonenden een petitie begonnen om de komst van de horecagelegenheid tegen te houden. ‘Die is nu 124 keer getekend’, zegt ze. Wij dragen de horeca hier echt een warm hart toe hoor. Maar nu hebben we de balans dat we de drukte van het plein in onze achtertuin kunnen ontwijken. En dat zal door dit plan allemaal veranderen.

De bezorgde bewoners krijgen bijval van raadslid Ralf Sluijs van Hart voor Den Haag / Groep de Mos. ‘Je kent ons als een partij die altijd voor de horeca is’, zegt hij. Maar op het moment dat ergens overconcentratie van ontstaat, en de wijk aangeeft het niet meer te willen, dan vinden wij dat je naar de mensen moet luisteren. Ik heb schriftelijke vragen gesteld aan het stadsbestuur over de kwestie.’

Den Haag FM heeft contact gehad met de partij die de horecagelegenheid wil opzetten, maar die was niet bereid om een inhoudelijke reactie te geven.