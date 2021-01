Drie Haagse kandidaten op Tweede Kamerlijst van Partij van de Eenheid

De Partij van de Eenheid (PvdE), die voor het eerst meedoet met de Tweede Kamerverkiezingen, heeft de eerste tien kandidaten van de kandidatenlijst vrijdag bekendgemaakt. Op de lijst staan drie personen uit Den Haag, met Arnoud van Doorn – de fractievoorzitter van de gemeentepartij – als lijsttrekker.

Naast Van Doorn staan ook twee andere kandidaten uit Den Haag op de lijst: Liesbeth Hofman (nummer zeven) en Sener Aslan (nummer tien). ‘Het is de meest diverse top tien kandidaten van alle politieke partijen’, vertelt Van Doorn aan Den Haag FM. ‘Moslim en niet-moslim, meer vrouwen dan mannen, met en zonder hoofddoek: een representatieve doorsnede van de islamitische gemeenschap.’

De PvdE is een van de 89 partijnamen die is geregistreerd voor de komende verkiezingen. ‘We hopen op drie tot vijf zetels. We zijn ambitieus. Er zijn een miljoen moslims in Nederland, ik denk dat het niet onrealistisch is’, zei lijsttrekker Arnoud van Doorn eerder tegen Den Haag FM. Zaterdag verschijnt op de website van de PvdE het verkiezingsprogramma.