Gedupeerde Janet Ramesar over toeslagenaffaire: ‘Kabinet moet verantwoordelijkheid nemen’

Het is een spannende dag in Den Haag. Niet alleen voor het kabinet, maar ook voor Janet Ramesar, gedupeerde van de toeslagenaffaire. ‘Ik vind het erg spannend vandaag en ik hoop op aftreden, maar ik heb wel geleerd dat je nooit precies weet wat je kan verwachten. Het blijft onvoorspelbaar wat het kabinet gaat doen.’

Over of het kabinet moet vallen of niet, is Ramesar duidelijk: ‘Het is misschien niet leuk, maar ze zouden er wel een goed signaal mee afgeven, namelijk dat ze inderdaad vinden dat dit echt niet kan. Het is erg kort voor de verkiezingen, maar ik vind wel dat het kabinet haar verantwoordelijkheid moet nemen.’ Ook het vertrek van PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher is voor Ramesar bitterzoet. ‘Het zal het nooit goedmaken, maar hij lijkt toch een stukje aansprakelijkheid te erkennen als het gaat om wat alle gedupeerden is aangedaan.’

Fraude

Ramesar moest kinderopvangtoeslag terugbetalen over 2010-2015 omdat zij volgens de Belastingdienst niet aan had getoond dat ze had betaald voor de opvang van haar zoontje. Toen ze wilde laten zien dat dit wel degelijk het geval was, verliep dit op zijn zachtst gezegd niet soepel. ‘Ik moest verschillende gegevens aanleveren. Dit heb ik meerdere keren gedaan, maar ik bleef maar bericht krijgen dat ik niet zou hebben gereageerd op de verzoeken. Op een gegeven moment ben ik alles zelfs persoonlijk komen brengen, maar ook daar werd niks mee gedaan.’

Door haar vermeende fraude verloor Ramesar onder meer haar baan en moest zij stoppen met haar studie rechten. ‘We zijn jaren verder, maar nog steeds sta ik ermee op en ga ik ermee naar bed. Het is fijn om eindelijk te zien dat de fouten worden erkend, maar het is heel pijnlijk dat dit zo lang heeft geduurd.’