Haagse prominenten over val kabinet: ‘Eerlijk en oprecht signaal’

Kabinet Rutte III is vrijdag gevallen naar aanleiding van de kindertoeslagenaffaire, waarin duizenden ouders onterecht als fraudeur werden bestempeld door de Belastingdienst en soms vele duizenden euro’s moesten betalen. Haagse politieke kopstukken kijken begripvol naar de beslissing van het kabinet.

Marjolein de Jong, oud-wethouder, reageert positief op het aftreden. ‘Ik begrijp het heel goed. Ik begrijp ook heel goed dat Wiebes vertrekt, die zat er wat dichterbij. Het is een eerlijk en oprecht signaal naar iedereen: vooral naar de mensen die last hebben gehad van de affaire, maar ook naar de rest van het land’, vertelt zij aan Den Haag FM terwijl zij naar de persconferentie van Mark Rutte kijkt.

Rechtstreekse aanleiding voor de val van het kabinet is het harde rapport onder leiding van CDA-Kamerlid Chris van Dam, dat een maand geleden werd gepubliceerd. Voor De Jong komt het aftreden niet te laat. ‘Het is het rapport geweest dat haarfijn en hardop aantoonde wat er allemaal mis was. Wat er fout is gegaan. Dan kan ik mij voorstellen dat het kabinet zegt: “Dat is niet mis. Dat moeten wij goed doorlezen.” En dat nu deze conclusie komt is een logische volgorde.’



Gevolgen voor 17 maart

Ook Frits Huffnagel, tussen 2006 en 2010 wethouder voor de VVD in Den Haag, keek naar de persconferentie tijdens het vraaggesprek met Den Haag FM. ‘Dit is een symbolisch gebaar, maar ook symbolische gebaren hebben waarde. De overheid heeft gefaald. Niet zozeer de mensen die er nu zitten, maar zo gaat het in een democratie: je moet soms verantwoording nemen voor het falen van voorgangers.’

Wat de gevolgen zullen zijn voor aankomende Tweede Kamerverkiezingen, zal de tijd leren. ‘Volgens mij vonden de meeste mensen het niet nodig, als ik de opinie van EenVandaag goed heb bekeken. Voor veel kiezers zal het geen rol spelen in wat zij stemmen.’

‘Trots op het CDA’

‘Een begrijpelijke keus van het kabinet’, aldus Kavish Partiman van CDA Den Haag. ‘Echter is er nog veel werk aan de winkel. Nu moet duidelijk worden hoe en hoe snel de gedupeerden geholpen zullen worden, dat is pas echt recht doen aan het snoeiharde rapport.’

Partiman zegt trots te zijn op zijn collega’s Pieter Omtzigt en Chris van Dam. Zij zijn volgens hem ‘ondanks coalitiedeelname onvermoeibaar doorgegaan’ met het onderzoeken van deze affaire. ‘Hier hebben ze getoond dat de politiek er wel echt is voor de burger en niet andersom.’

De ChristenUnie heeft vooralsnog niet gereageerd op het interviewverzoek van Den Haag FM.