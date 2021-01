Haagse prominenten over val kabinet: ‘Eerlijk en oprecht signaal’

Politie beëindigt illegaal goktoernooi in horecagelegenheid

De politie heeft vrijdag kort na middernacht een einde gemaakt aan een illegaal goktoernooi, meldt mediapartner Omroep West. In een horecagelegenheid aan de Boerenstraat in Transvaal waren 23 mensen aanwezig. Zij kregen een boete. Een van de spelers had zoveel contant geld bij zich dat hij werd aangehouden voor witwassen.

De politie kreeg rond 0.15 uur de melding dat een horecagelegenheid ondanks de coronaregels toch gasten ontving. Ook zou er illegaal worden gegokt. Bij de inval vond de politie speelkaarten en fiches.

Alle 23 aanwezigen hebben een boete gekregen voor het overtreden van de coronamaatregelen. Tegen de eigenaar is een apart proces-verbaal opgemaakt, hij wordt ook bestraft voor het overtreden van de Wet op de Kansspelen.