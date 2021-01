STRAATVRAAG: Avondklok? ‘Nee! Daar moeten we tegen in verzet komen!’

Psychisch onderzoek voor Pool die man van balkon zou hebben gegooid

De Pool Grzegorz K. (38) die ervan wordt verdacht een man van het balkon te hebben gegooid in de wijk Leyenburg, moet zich laten onderzoeken in het Pieter Baan Centrum. Dat heeft de rechtbank donderdag besloten, schrijft mediapartner Omroep West. De rechters maken zich zorgen om verdachte, omdat hij in drie jaar tijd een strafblad van dertien pagina’s heeft opgebouwd.

In de woning aan het Lopikplein was 20 december 2019 ’s nachts een ruzie aan de gang, zo verklaarden buren. Daarna werd een man zwaargewond gevonden op straat. Het OM verdenkt de Poolse verdachte er van, samen met een paar anderen, het slachtoffer van het balkon te hebben geduwd. Dat zou een poging tot doodslag zijn geweest.

Het is nog steeds onduidelijk wat zich in het huis heeft afgespeeld en hoe de rolverdeling van de aanwezigen was. Het onderzoek verloopt moeizaam. Zo kon een getuige niet worden gehoord, omdat hij beweerde dat hij in Polen verbleef. Het OM twijfelt aan die lezing. Verder zou de verdachte niet hebben meegewerkt bij een psychologisch onderzoek. Hij zou onvoldoende openheid geven over zijn omgeving.

‘De psycholoog liegt’

Tijdens de voorbereidende zitting ontkende de Pool dat. ‘De psycholoog liegt’, zei hij. Zijn familie in Polen zou hij er buiten houden, omdat die anoniem wilden blijven. ‘Ik heb niets te verbergen’, beweerde hij. Maar de officier van justitie zei dat ze meer informatie nodig heeft om tot een strafeis te komen. Mogelijk wordt dat een tbs-maatregel.

De officier had veel zorgen over de verdachte, omdat er een ‘escalerend patroon van geweldsdelicten’ is. De man moet ook nog terechtstaan voor vrijheidsberoving van twee mensen en bedreiging van een medewerker in een Poolse winkel. Daarom wil het OM Grzegorz laten observeren in het Pieter Baan Centrum.

Wachttijd

‘Dat is verspilling van tijd en geld’, reageerde de verdachte. Maar de rechter stond de plaatsing in de kliniek toe, ook al is de wachttijd vijf maanden en vertraagt dit de zaak nog meer. ‘Dat is aan hem zelf te wijten, omdat hij niet meewerkte’, stelde de rechter. De verdachte blijft in voorarrest zitten.