Spuigasten met wethouder Anne Mulder over Scheveningen

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM is zaterdag wethouder Anne Mulder (VVD) te gast.

Een fors pakket aan maatregelen moet ervoor zorgen dat de overlast op Scheveningen tijdens de zomer fors wordt verminderd. ‘Het moet in 2021 en volgende jaren echt anders’, staat in een plan van de gemeente Den Haag. Zo komt er extra inzet van politie en gemeentelijke handhavers. Parkeeroverlast, straatraces, drugsgebruik, illegale feesten en wildkamperen worden strenger aangepakt. Verder wordt een plan van aanpak voor straatintimidatie gemaakt. Wethouder Mulder licht in Spuigasten de maatregelen toe.

Spuigasten

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B. Volg het live op de radio via Den Haag FM of via Den Haag TV (Ziggo-kanaal 40). Door de coronamaatregelen is het voorlopig niet mogelijk om langs te komen in de centrale bibliotheek aan het Spui.

