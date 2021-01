The Hague Royals in eredivisie basketbal: ‘Helemaal te gek dat we weer mogen’

Het is een mijlpaal voor het Haagse basketbal: met de in 2020 opgerichte The Hague Royals wordt de stad eindelijk vertegenwoordigd in de eredivisie. Afgelopen zomer mochten ze nog twee wedstrijden spelen voordat de competitie stil werd gelegd in verband met de coronacrisis. Aanstaande zaterdag mag het spel dan eindelijk weer worden hervat. ‘Op de heilige grond van het Zuiderpark spelen we tegen Leeuwarden. Het wordt een revanche,’ vertelt Frank Brasker, communicatieadviseur van The Hague Royals.

Het was lange tijd stil in de professionele basketbalhal van Sportcampus Zuiderpark. Vanaf aanstaande zaterdag mag daar echter weer, weliswaar nog zonder publiek, de bal worden overgespeeld. Brasker kan niet wachten. ‘We hebben ons twee jaar voorbereid, dus het was flink balen dat de competitie in 2020 stil werd gelegd. Ik vind het helemaal te gek dat we weer mogen.’

Hoge verwachtingen

Brasker vertelt wat vorig jaar heeft geleid tot de oprichting van The Hague Royals. ‘Eigenlijk begon het met een groepje fanatieke mensen, een bont gezelschap met een passie voor sport en die altijd al wel eredivisiewedstrijden bezochten. Het is te gek dat we dit nu in Den Haag hebben kunnen bewerkstelligen. Ik ben ook behoorlijk trots op.’

The Hague Royals vindt het ook belangrijk om zich te focussen op de kleinste spelers onder ons. ‘We zetten vol in op de jeugd,’ vertelt Brasker. ‘In februari starten we met de Royals Kids Club om kinderen meer te laten bewegen. Zeker in deze tijd is dat erg belangrijk.’ De club zal tevens niet onder doen voor de ‘grote jongens’. ‘De kids worden twee keer per week getraind door professionele coaches en ze krijgen een eigen bal, shirt en seizoenskaart voor als we weer publiek mogen ontvangen.’

Brasker heeft hoge verwachtingen van het verloop van het eredivisieteam. ‘De playoffs zouden we sowieso moeten halen denk ik, dan spelen we echt voor het kampioenschap. Ik zeg niet dat het makkelijk wordt, maar we zijn sterk genoeg.’