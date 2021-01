Jos werkt graag het jarige Wikipedia bij: ‘De open cultuur is de grote kracht’

Wikipedia, de grootste online encyclopedie, bestaat vandaag 20 jaar. Jos Damen is bibliothecaris bij de Universiteit Leiden en ‘Wikipediaan’. Zijn laatste functie lijkt ingewikkeld, maar niks is minder waar. ‘Een Wikipediaan is iemand die een artikel schijft of aanpast op Wikipedia. Iedereen kan dus gelijk Wikipediaan worden als hij of zij dat zou willen.’

Wie zijn school- of studietijd is doorgekomen heeft dat vaak mede te danken gehad aan het universeel gebruikte Wikipedia. De online encyclopedie staat veelal bekend om zijn zwakke betrouwbaarheid, maar volgens Damen is dat onterecht. ‘Wijzigingen worden strak bijgehouden waardoor onwaarheden ook snel weer kunnen worden verwijderd. Tevens is het een vereiste om bronnen te vermelden, wat de betrouwbaarheid ten goede komt.’

Wiki-vandalisme

Wat Wikipedia zo bijzonder maakt is het open karakter. In principe mag namelijk iedereen een artikel schrijven of aanpassen. De focus ligt dan ook op de gemeenschappelijke kennis van de maatschappij. ‘Een open houding is één van de belangrijkste pijlers van de encyclopedie. Iedereen is dan ook welkom om iets te schrijven of te hergebruiken. Daartegenover staat dat men bij het schrijven moet kunnen aantonen dat iets waar is en bij hergebruik Wikipedia als bron moet vermelden’, licht Damen toe.

Een open cultuur is de kracht van Wikipedia, maar kan er ook voor zorgen dat moderators hard moeten werken. ‘Je hebt natuurlijk wel eens mensen die het leuk vinden om ergens poep-en-plastermen in te zetten. Ook politici en andere personen met een uitgesproken mening zijn op Wikipedia vaak mikpunt van vandalisme, maar meestal wordt dat snel hersteld.’

Schrijfmarathon

Damen geeft tevens aan nog goed Wikipedianen te kunnen gebruiken. ‘Als het gaat om Den Haag zijn nog veel dingen niet geschreven. Onder andere informatie over en foto’s van de verschillende moskeeën en Haagse straatkunst is nog een gemis. Ook vrouwen zijn helaas nog ondervertegenwoordigd.’

Om die laatste reden wordt op zaterdag 7 maart van 13:00 tot 17:00 een internationale Wikipedia-schrijfactie georganiseerd met als thema ‘Vrouwen en Kunst’. ‘We noemen het ook wel een schrijfmarathon,’ legt Damen uit. ‘Hierbij komen we samen om belangrijke onderwerpen aan te stippen en – in dit geval – om bij te kunnen dragen aan het dichten van de gendergap. Iedereen is welkom!’

Kijk hier voor meer informatie over de schrijfmarathon.