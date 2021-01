Gebruikte spullen gewoon welkom bij Schroeder Kringloopwinkels

Veel mensen zijn in deze coronacrisis nog altijd druk met opruimen. Dat merken niet alleen de milieustraten, maar ook de kringloopwinkels. Zij krijgen namelijk ook een stroom van spullen te verwerken. Hoewel afgelopen week het bericht was dat landelijk de kringloopwinkels vol dreigen te raken, is daar bij de Haagse Kringloopwinkels van Schroeder geen sprake van.

“Ik denk, waar hebben ze het over”, reageert Frans Biemans, van Schoeder Kringloopwinkels naar Den Haag FM. “Hoe kan dat nou, ik zie dat helemaal niet bij ons, wij hebben nog ruimte genoeg”, vervolgt hij. “In onze 7 winkels die wij hebben, kan ik niet zeggen dat ik dat kan ondersteunen, als mensen nog spullen willen brengen, graag”, aldus Biemans.

Filiaalmanager Ahmed loopt door de uitgestorven winkelruimte en vertelt: “Zoals je ziet krijgen wij hele mooie spullen en soms ook wat mindere zoals deze bank”. Hij laat zien dat in de zitting van de Chesterfield bank een scheur zit. “Dit is echt voor iemand die toch nog deze bank wil opknappen, hij gaat voor heel weinig weg, dus we gaan toch proberen deze nog een tweede kans te geven”, aldus Ahmed.

Bij de kringloopwinkels is nu ook wel een verschil te merken in de kwaliteit van de spullen die worden aangeboden. “Je merkt dat de mensen nu niet meer zoveel spullen hebben als in het voorjaar”, vertelt Ahmed. “Wat er nu een beetje komt zijn toch wel de spullen die uit kelders of van zolders komen en dan merk je soms wel dat dingen zijn beschimmeld of nat zijn”, zo legt hij uit.

Dat betekent ook dat er regematig spullen onbruikbaar blijken en deze moeten dan door de kringloopwinkels zelf worden afgevoerd naar de vuilstort. De herbruikbare spullen worden gecontroleerd en schoongemaakt waarna ze over de winkels worden herverdeeld. Hiermee zorg je dat het aanbod van de kringloopwinkel aansluit bij de identiteit van de wijk waarin deze ligt, aldus Biemans.

Nadat Ahmed een prachtige kast heeft getoond als voorbeeld van een mooi artikel dat in het voorjaar aan de kringloopwinkel is gedoneerd, is de het magazijn aan de beurt. “We hebben hier nog plek zat voor spullen, dus mochten mensen nog spullen kwijt willen, ze zijn van harte welkom”, zegt Ahmed vol trots. En ook al raakt het misschien een keer vol, Biemans is er van overtuigd dat met wat slimmigheid en creativiteit er altijd wel een oplossing te vinden is, “Dus wij hebben nog ruimte in al onze winkels”.