Sneeuw in Den Haag, sneeuwpoppen en witte duinen

Het is geen pak sneeuw om warm van te worden, maar de eerste sneeuwval in Den Haag sinds lange tijd is een feit. Reden voor mensen om massaal foto’s te delen van het dunne laagje sneeuw of van de naar beneden dwarrelende vlokjes. Het KNMI heeft vanwege winterse neerslag code geel voor het hele land afgegeven. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers goed voorbereid de weg op te gaan.

Op veel plaatsen is zo’n 1 tot 3 centimeter sneeuw gevallen. De laatste keer dat er sneeuw viel, is alweer twee jaar geleden. De sneeuw van vandaag, is geen lang leven beschoren, meldt Weerplaza. “Sneeuwliefhebbers moeten het er daarom echt even van nemen vanavond en vannacht. Morgen komt er al weer zachte lucht aan en de 15-daagse verwachting is ook niet echt hoopvol voor de sneeuwliefhebber.”

Foto’s: Richard Mulder en Den Haag FM.