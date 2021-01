Vermijd drukte; blijf op paden in natuur

De gemeente Den Haag roept inwoners op om in de natuur op de paden te blijven. Boswachters signaleren dat mensen van de paden afgaan en zelfs in verboden en kwetsbaar natuurgebied rondstruinen. “Niet doen. Zo beschadig je de natuur! Blijf op de paden.”

Boswachters signaleren dat het drukker wordt in de natuurgebieden. “Wij zien dat het steeds drukker wordt, vooral in droge weekeinden. We vragen bezoekers afstand te houden en zich aan de geldende regels te houden, maar bij toegangspaden en op parkeerplaatsen is dat soms bijna niet mogelijk”, zegt boswachter Erwin Hemelop van gemeente Den Haag.

De boswachters hebben nog twee tips. Zet de wekker en maak in alle vroegte een wandeling en zie de natuur ontwaken en hoor de vogels zingen. Of ga juist laat op de middag. De kans dat je een mooie vogel, een eekhoorn of egeltje ziet, is dan ook een stuk groter. Ga eens doordeweeks op pad (als dat natuurlijk lukt met alle dagelijkse beslommeringen) en vermijd zo de drukke weekeinden.