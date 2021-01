In ‘coronajaar’ twintig procent meer uitvaarten: ‘De wil om te troosten is groter dan de regels’

ADO Den Haag gaat vlak voor tijd ten onder tegen AZ

ADO Den Haag was zaterdagavond dicht bij een stuntje in de eredivisie. De nummer zeventien van de ranglijst leek tegen AZ een punt te gaan pakken, maar vlak voor tijd ging het mis. Invaller Zakaria Aboukhlal schoot AZ tien minuten na de openingstreffer van Michiel Kramer op gelijke hoogte. In de 89e minuut nam hij ook de tweede Alkmaarse treffer voor zijn rekening: 2-1.

AZ kreeg in de eerste helft kansen, maar de thuisploeg faalde in de afronding. ADO stelde er in aanvallend opzicht weinig tegenover, maar hield knap stand. De openingstreffer van Kramer na een uur spelen viel eigenlijk uit het niets. De spits kreeg de bal in het zestienmetergebied voor de voeten en schoot hard binnen.

De 0-1 van ADO was voor AZ-trainer Pascal Jansen reden om in te grijpen. Hij voerde meteen vier wissels door. Jansen bracht onder andere Aboukhlal binnen de lijnen, die uiteindelijk vrij snel trefzeker was. De aanvaller gleed in de 72e minuut een voorzet van Fredrik Midtsjø binnen.

Bal op de paal

In de slotfase nam de druk van AZ toe en hing de 2-1 in de lucht. Zo schoot Myron Boadu op de paal. Uiteindelijk was het opnieuw Aboukhlal die een doelpunt maakte voor de thuisploeg. In de 89e minuut zag hij de bal via de binnenkant van de paal in het doel verdwijnen.

Het spel van de Haagse ploeg tegen AZ gaf daags na de zeperd tegen directe concurrent VVV-Venlo toch wat hoop. Aanstaande dinsdag staat de volgende wedstrijd alweer op de rol. Dan speelt ADO een bekerwedstrijd tegen Vitesse.