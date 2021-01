Boomklimmers en kranen van 300 ton voor nachtelijke kap populieren

Sinds 2019 is de gemeente Den Haag bezig met het kappen van 2.200 populieren. De bomen zijn in zeer slechte staat en kunnen een gevaar vormen voor wandelaars en fietsers. Dat het rooien niet altijd eenvoudig is blijkt uit de operatie die is uitgevoerd in de Haagse wijk Loosduinen. Daar werden ’s nachts boomklimmers en kranen van 300 ton ingezet voor de bomenkap, meldt mediapartner Omroep West.

Er moesten in de nacht van zaterdag op zondag tien populieren verwijderd worden. Ze stonden bij de keerlus van tram 2 bij De Kraayensteinlaan en De Brink. Er kon alleen ’s nachts worden gewerkt omdat de hoogspanning van de bovenleiding af moest om veilig te werken. Ook een groot stuk van de weg werd afgezet om de werkzaamheden veilig uit te voeren.

Populieren zijn na de Tweede Wereldoorlog massaal in de grote steden geplant om snel een groen beeld te krijgen, want populieren groeien snel. In Den Haag is bijna veertig procent van de populieren in slechte staat bleek in 2018 uit onderzoek.

Deze bomen moesten binnen een paar jaar gekapt en vervangen worden, omdat ze anders een gevaar vormen voor de veiligheid. Het gevaar van vallende takken en persoonlijke ongelukken was groot, zo stelde de gemeente. Het gaat om ruim 2.228 bomen.

De rest van het populierenbestand is ook niet echt gezond. Nog eens 1.567 bomen moeten worden gesnoeid en op termijn ook verdwijnen. De bedoeling is dat elke populier vervangen wordt door een nieuwe boom.

De populieren waarvoor een kapvergunning is aangevraagd, zijn herkenbaar door een gele stip en tape. Op deze kaart is te zien waar de populieren staan die onveilig zijn en worden vervangen.

‘Iedere populier die we weghalen, wordt vervangen door een nieuwe boom’, heeft de gemeente Den Haag eerder toegezegd.

Foto: Marc Verhees.