In ‘coronajaar’ twintig procent meer uitvaarten: ‘De wil om te troosten is groter dan de regels’

Meer in

Vanwege de uitbraak van het coronavirus zijn er in 2020 veel meer mensen overleden dan gebruikelijk. Hierdoor gaat vorig jaar voor uitvaartondernemingen de boeken in als een druk en moeilijk jaar. En de verwachting is dat 2021 niet makkelijker zal zijn. ‘We krijgen nog wat te behapstukken.’

Het aantal uitvaarten nam toe, terwijl de regels ervoor zorgde dat deze uitvaarten stiller en soberder werden. Frank Fransen, directeur van uitvaartondernemingen Ad Patres en Cuvo, zag een toename van twintig procent. In 2019 organiseerde hij nog duizend uitvaarten in Den Haag, in 2020 1200 uitvaarten. ‘Wij kunnen het aan, maar wil het vooral voor de mensen die het treft niet’, aldus Fransen.

Vooral de nabestaanden krijgen te maken met de gevolgen van het coronavirus op de uitvaartsector. Het afstand houden ‘slaat een gat in het afscheid’, vertelt Fransen. Zijn organisaties zette daarom snel livestreams op en bood zogenaamde troosttasjes aan. ‘Dat hielt wel , maar het is geen vervanging voor een afscheid waar iedereen bij kan zijn’.

De noodzaak om te troosten

Erik de Jong, van Segbroek Uitvaartverzorging, herkent het verhaal van Fransen. Ook hij zag een stijging van twintig procent in het aantal uitvaarten die hij moest organiseren. ‘Van de tien uitvaarten in april waren er zeven van coronapatiënten’, vertelt De Jong.

Maar, voegt hij toe, de wil om te troosten is soms harder dan het rekening houden met de regels. ‘Knuffelaars houd je niet tegen. Dat is een probleem. En dan maakt het niet uit in welke laag je van de bevolking je je bevindt.’

Speciale pakken

Ook voor de medewerkers zijn de uitvaarten anders sinds de uitbraak van het coronavirus. Dat beamen beide uitvaartondernemers. ‘Zij zijn toch gewend om mensen een hand op de schouder te leggen, maar het is allemaal op afstand. Dat is onpersoonlijker. We proberen er wat van te maken, maar het is anders’, vertelt Frank Fransen.

‘Wanneer iemand is overleden in een verzorgingshuis moeten onze medewerkers speciale pakken aan’, legt Erik de Jong uit. ‘Ook als de overledene later wordt aangekleed.’ Maar zelfs dat houdt het virus soms niet tegen. ‘Een percentage van onze medewerkers heeft corona opgelopen.’

Maar één kans op een goed afscheid

Is de druk nu van de ketel voor de uitvaartondernemingen? Frank Fransen verwacht van niet. ‘We krijgen nog wat te behapstukken. Ik hoop het niet, maar als de Britse variant hier ook gaat huishouden, kunnen we onze borst nat maken.’

Ondanks dat blijven de ondernemers hard aan het werk om voor iedereen, ondanks de maatregelen, een afscheid zo passend mogelijk te maken. Erik de Jong komt daarvoor nog steeds bij de nabestaanden thuis. ‘Al de afstand gegarandeerd wordt ben ik nooit te beroerd om ergens heen te gaan. Het is fijn om mensen face to face te benaderen, in het gezicht kijken. Een uitvaart kun je maar één keer doen.’