Marcel Verreck: “Rutte heeft ontslag kabinet aan koning aangeboden, kabinet kan dus ook goede beslissingen nemen”

Marcel Verreck spreekt in zijn wekelijkse column in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM zijn stadsgenoten toe. In deze column bespreekt hij onder andere de val van het kabinet Rutte-III, Eric Wiebes, Lodewijk Asscher, de avondklok en de Tweede Kamerverkiezingen.

“Als politieke lichten naar verloop van tijd niet uitgebrand raken, dan worden ze meestal afgebrand. Zelfs een spaarlamp als Mark Rutte begint te knipperen. De houdbaarheidsdatum lijkt in zicht. Zijn derde kabinet heeft de eindstreep net niet gehaald. Hij is op zijn fiets in 12’31’’ seconden, volgens de likkebaardende reporter Xander van der Wulp, van Binnenhof naar huis Ten Bosch gefietst. Daar heeft hij het ontslag van zijn kabinet aan de Koning aangeboden, waardoor we inmiddels kunnen vaststellen dat het kabinet ook goede beslissingen kan nemen”, aldus de columnist.