The Hague Royals profiteert niet tegen Leeuwarden: 66-86

De eerste winstpunten zijn uitgesteld voor The Hague Royals. In oktober vorig jaar verloren The Royals in Friesland en ook nu was het Aris Leeuwarden die wederom aan het langste eind trok.

Aris Leeuwarden was op volle oorlogssterkte met een geheel fitte ploeg afgereisd naar Den Haag om volledig voor de winst te gaan. Debutant aan Haagse kant Bart Bijnsdorp trok echter direct de jump ball naar zich toe en zo kon de (her)start van het seizoen beginnen.

The Hague Royals legde wederom veel energie in de aanval, wat direct resulteerde in een 7-1 voorsprong. Aris moest en ging wat terug doen met de gevaarlijke luchtmacht, bestaande uit Craig Osaikhwuwuomwan en de Griekse Center Giannis Dimakopoulos (2.18 meter).

Halverwege het eerste kwart stond de stand op 12-11 en was het tijd voor een time out door de Belgische coach Naciri. Veel haalde dat nog niet uit, want het was telkens de uitstekende spelende Tim Troussel die de Hagenaren op voorsprong hield. Met 10 punten in het eerste kwart konden de groen-gelen beginnen aan het tweede kwart met een mooie 20-15 voorsprong.

Grote man aan Haagse zijde Tim Troussel ging door waar hij aan het eind van Q1 mee gestopt was: scoren. Na twee minuten spelen had Troussel hoogstpersoonlijk de stand naar 24-19 getild. Op dat moment ging bij Aris de vaart erin met een 8-0 run, waarna Alhassan Barrie (Barry) met een drietje voor wat opluchting zorgde aan Haagse zijde, zodat met nog vier minuten te spelen de stand gelijkgetrokken werd: 27-27.

Vervolgens gaan de The Hague Royals weer aan de leiding, een steal van de ijzersterk spelende debutant Bijnsdorp – die hij vervolgens fraai verzilvert met een lay-up – zorgt voor wat lucht aan Haagse zijde. Als captain Deividas Kumelis twee keer raak schiet vanaf de vrije worp lijn lijkt er een verrassing in de lucht te hangen: 31-27. Tim Troussel (wie anders deze avond) zorgt voor een klein Haags gaatje: 33-29.

Als vervolgens Chad Frazier de stand voor Aris naar 33-31 tilt en er nog vijftien seconden op de klok staat, verwacht men in Den Haag met een minimale voorsprong te kunnen gaan rusten. Bart Bijnsdorp trekt nog een bal uit de lucht waarna deze simpel werd weggegeven door zijn captain: out of bounds! Chad Frazier schoot de Friezen daarna met een voltreffer naar 33-34.

Het derde kwart nam Craig O. de Friezen mee aan de hand en dunkte hard raak voor 33-36. Via Bart Bijnsdorp bleven de Royals nog in de wedstrijd: 37-38. Maar daarna was het vijf minuten lang een Friese tsunami die over Den Haag heen denderde, toen coach Samson uiteindelijk in een time out vluchtte was de wedstrijd feitelijk gespeeld: 37-49. De Friezen sloten hun verpletterende 20-0 run met 37-58 af en eindigden uiteindelijk met een stand van 46-63. Het vierde kwart ging nog over en weer en zodoende kon uitblinker Craig Osaikhwuwuomwan via een double double de wedstrijd winnend afsluiten: 66-86.

Veel tijd om te herstellen heeft de Haagse formatie overigens niet, want donderdag komt Den Helder op bezoek – waarvan The Hague Royals met hetzelfde aantal punten verloor vorig jaar in het Zuiderpark, als nu tegen Aris.