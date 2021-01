ADO Den Haag organiseert vier Voetbalkampen en twee Keeperskampen

ADO Den Haag organiseert ook in 2021 de ADO Den Haag Voetbal- en Keeperskampen voor kinderen van 6 tot en met 15 jaar. In twee of drie dagen tijd krijgen jongens en meisjes van gekwalificeerde jeugdtrainers les in nieuwe spel,- techniek,- en partijvormen. In totaal zijn er in 2021 vier voetbalkampen: drie bij ADO en een bij RKDEO in Nootdorp, daarnaast zijn er twee Keeperskampen.

Eind februari, begin mei en halverwege juli is het voetbalkamp te vinden op het jeugdcomplex van ADO Den Haag, in mei is het voetbalkamp te vinden op het terrein van RKDEO. Deelnemen aan het voetbalkamp op De Aftrap kost 199 euro, meedoen aan het voetbalkamp bij RKDEO kost 179 euro. Alle trainingen van het driedaagse voetbalkamp vinden dagelijks plaats van 8.30 tot 14.30 uur.

Daarnaast zijn er in 2021 ook twee Keeperskampen: jonge keepers van 6 tot en met 10 jaar kunnen in mei terecht bij RKDEO, op De Aftrap is in mei het keeperskamp te vinden voor jongeren van 9 tot en met 17 jaar. Ook de trainingen van het tweedaagse keeperskamp vinden dagelijks plaats van 8.30 tot 14.30 uur. Meedoen aan het kamp in Nootdorp kost 169 euro, voor het kamp op De Aftrap moet 179 euro betaald worden.

Foto: ADO Den Haag