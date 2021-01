Daling in aantal coronagevallen: 71 nieuwe besmettingen in Den Haag

ADO versterkt zich met Kroatische middenvelder Gomelt

ADO Den Haag heeft de selectie versterkt de middenvelder Tomislav Gomelt. Dat meldt mediapartner Omroep West. De 26-jarige Kroaat komt over van het Italiaanse Crotone, dat in de Serie A speelt. Hij tekent voor een half jaar.

Gomelt is na Daryl Janmaat, Marko Vejinovic en Juan Familia-Castillo de vierde winterse versterking. ‘Bij Crotone speelde ik met name als verdedigende middenvelder, maar ik kan eigenlijk alle rollen op het middenveld invullen’, aldus de Kroaat op de clubsite. ‘Mijn doelen voor de rest van het seizoen? Zoveel mogelijk punten pakken en in de Eredivisie blijven.’

🔰 | ADO Den Haag hoopt zich vandaag te versterken met middenvelder Tomoslav Gomelt. Als het papierwerk vandaag in orde komt tekent de Kroaat voor een half jaar. pic.twitter.com/0GGZIkeilM — Jim van der Deijl (@JimvanderDeijl) January 18, 2021

Foto: ADO Den Haag