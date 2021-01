Bekerduel Vitesse geen hinderlijke onderbreking voor ADO: ‘Maar Emmen thuis belangrijker’

Is het bekerduel van dinsdagavond tussen Vitesse en ADO Den Haag een hinderlijke onderbreking? Of de ideale kans om het zure gevoel van afgelopen weekend weg te spoelen? Dat is de vraag die op dit moment speelt bij ADO Den Haag.

‘Het is geen hinderlijke onderbreking, het is een mooie affiche tegen Vitesse’, zegt doelman Luuk Koopmans, een dag voor de bekerwedstrijd, tegen mediapartner Omroep West. ‘Ik denk wel dat op dit moment de competitie het belangrijkste is. Daarom moeten we goed nadenken wie we gaan opstellen, want de wedstrijd van zaterdag is belangrijker.’

De doelman vervolgt: ‘Als ik moet kiezen, dan kies ik voor een overwinning tegen Emmen, maar het liefst zet je dinsdag tegen Vitesse ook gewoon een goed resultaat neer. Dat geeft dan een goed gevoel naar Emmen. Dat merk je nu ook. Als we gelijk hadden gespeeld tegen AZ, dan hadden we hier ook met een ander gevoel gestaan.’

Veel tegengoals

Koopmans staat met ADO Den Haag in de gevarenzone van de eredivisie en is één van de meest gepasseerde doelmannen van Nederland. ‘Dat is natuurlijk geen goed gegeven, maar dat doen we als team, daar ben ik ook verantwoordelijk voor. Het is jammer en zonde, ook afgelopen weekend, dat je dan toch weer een doelpunt weggeeft. Ik had echt het gevoel dat we met een punt naar huis zouden gaan.’

De wedstrijd tussen Vitesse en ADO Den Haag is dinsdagavond vanaf 18.45 uur live te volgen via Den Haag FM en Radio West.