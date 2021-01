Blue Monday tijdens een lockdown: ‘Meer mensen hebben last van negatieve gevoelens’

Vandaag is het Blue Monday en het is er één als geen ander: naast de donkere dagen en gesneuvelde goede voornemens, hebben we dit jaar ook nog eens te maken met een pandemie en in sommige gevallen langdurig thuiszitten. Genesis van Os is mindset- en burn-outcoach en ziet haar agenda de laatste tijd volstromen: ‘Steeds meer mensen zijn op zoek naar hulp en ondersteuning. Meer mensen hebben last van negatieve gevoelens.’

Moeheid, eenzaamheid en depressieve gevoelens, rond deze tijd van het jaar is de kans het grootst dat je last hebt van één van deze dingen. Volgens van Os werken de gevolgen van de coronacrisis hier echter nog extra op in. ‘Zo na de feestdagen voelen mensen zich altijd wat zwaarmoedig en zoeken ze naar afleiding. Nu er met de lockdown veel minder mogelijk is, weten ze vaak niet meer waar ze het moeten zoeken. Mensen die in de eerste instantie open en vrolijk zijn, kunnen nu ingetogen en teruggetrokken zijn geworden.’

Bewustwording

Ondanks alle restricties van het moment, benadrukt van Os dat het belangrijk is om te blijven bedenken wat wél kan. ‘Focussen op de beperkingen zorgt voor een negatieve spiraal. We kunnen helaas niemand knuffelen, maar als je die genegenheid mist, kijk dan wat je kan doen om die op een andere manier te verkrijgen. Toen ik laatst bijvoorbeeld een kaartje van iemand ontving, voelde dat echt als een denkbeeldige knuffel.’

Een positievere mindset begint volgens van Os tevens bij bewustwording: ‘Je negatieve gevoelens kunnen herkennen is stap één. Daarna moet je bedenken hoe je de situatie kan omdraaien, zodat je negatieve dingen kan omzetten in positieve. Hierbij moet je je eigenlijk constant afvragen waar je gelukkig of blij van wordt en dit blijven toepassen.’

Een duidelijke grens

Thuiswerken blijkt één van de grote boosdoeners te zijn van negatieve gevoelens. ‘Hierdoor is het veel moeilijker geworden om werk en privé van elkaar te scheiden en om afstand te kunnen doen van je werkzaamheden. Mensen die nog naar hun werk kunnen hebben dus echt een groot voordeel,’ vertelt van Os in Haags Bakkie op Den Haag FM.

Toch zijn er voor thuiswerkers manieren om de twee los van elkaar te blijven zien. ‘Maak een aparte werkplek voor jezelf waar je privéleven geen rol speelt en trek tóch even je werkkleding aan. Als je werkdag erop zit moet je dan echt weer even omschakelen naar je thuismodus, waardoor de grens duidelijk blijft. Ook een blokje om lopen vóór en na je werkdag kan je het gevoel geven dat je ergens heen reist en er aan het eind weer van weggaat.’