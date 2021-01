Daling in aantal coronagevallen: 71 nieuwe besmettingen in Den Haag

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn er in Den Haag 71 coronabesmettingen bijgekomen. Dat valt op te maken uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het aantal nieuwe besmettingen ligt onder het zevendaags gemiddelde aantal besmettingen (120) en is flink lager dan het aantal besmettingen wat zondag (155) werd geregistreerd. Op zaterdag werden er 77 nieuwe besmettingen geregistreerd.

In de afgelopen 24 uur zijn er in Den Haag drie nieuwe ziekenhuisopnames bijgekomen, zondag was er sprake van vier nieuw gemelde ziekenhuisopname en op zaterdag waren er zeven meldingen. In de afgelopen 24 uur werden er geen sterfgevallen geregistreerd, op zondag was dit ook het geval en op zaterdag was er sprake van een sterfgeval.

Over heel Nederland zijn er in het afgelopen etmaal 4.822 coronameldingen bijgekomen, dat is het laagste aantal in 24 uur tijd sinds 1 december. Het gemiddelde aantal besmettingen lag de afgelopen week op 5.630 nieuwe coronagevallen per dag.