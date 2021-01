Hart voor Den Haag pleit voor steun aan theaterfestival De Parade

Meer in

De grootste partij in de gemeenteraad, Hart voor Den Haag, wil dat het stadsbestuur steun geeft aan het rondreizend theaterfestival De Parade. Dit weekend werd bekend dat het theaterfestival op omvallen staat, eind 2020 schreef men al het nummer De Laatste Zweef om aandacht te vragen voor de moeilijke financiële situatie waar het festival in zit. De gemeente Utrecht heeft het festival al steun toegezegd, andere grote steden -waaronder Den Haag- deden dat nog niet.

“De Parade is een begrip in Nederland en verdient alle steun”, vindt Hart voor Den Haag-fractievoorzitter Richard de Mos. “Daarom roep ik het stadsbestuur op om als de wiedeweerga de reddingsboei richting het rondreizende theater toe te werpen. Zeker omdat de deadline van 1 maart met rasse schreden dichterbij komt.” Die datum is voor het festival van belang omdat men het geld dan nodig heeft om te kunnen opstarten voor een nieuw seizoen.

Het theaterfestival is ieder jaar te vinden in het Westbroekpark, vorig jaar kon het festival door de coronamaatregelen niet doorgaan.