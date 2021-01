Lilianne Ploumen voorgedragen als PvdA-lijsttrekker: “na bijna 75 jaar staat er een vrouw aan het roer”

Bij de Haagse fractie van de PvdA wordt enthousiast gereageerd op de voordracht van Lilianne Ploumen als nieuwe lijsttrekker voor de partij bij de Tweede Kamerverkiezingen. “Blij met onze nieuwe lijsttrekker Lilianne Ploumen. En ook een beetje ontroerd: na bijna 75 jaar staat er nu dan toch echt een vrouw aan het roer van PvdA”, schrijft fractievoorzitter Mikal Tseggai. PvdA-wethouder Martijn Balster zegt verguld te zijn met de voordracht: “Een fantastische lijsttrekker voor onze partij: sociaal, eerlijk, van de menselijke maat. Op naar een mooie verkiezingsuitslag.”

Op het partijcongres wordt zaterdag de kandidatenlijst definitief vastgesteld, wanneer de partijleden akkoord gaan met de lijst zal ze de eerste vrouwelijke partijleider van de PvdA worden. Ploumen stond voor de komende verkiezingen al op een derde plek op de kandidatenlijst. De partij zocht een nieuwe aanvoerder na het vertrek van Lodewijk Asscher, hij trad vorige week terug vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire.

Ploumen zit sinds 2017 dankzij voorkeurstemmen in de Tweede Kamer. Daarvoor was ze minister voor Ontwikkelingssamenwerking in het tweede kabinet Rutte namens de sociaaldemocraten. Van 2007 tot en met 2012 was ze partijvoorzitter bij de PvdA.