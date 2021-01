Partij voor de Dieren doet nieuwe poging om fietspad door Oostduinpark tegen te gaan

Als het aan de Partij voor de Dieren (PvdD) ligt komt er geen recreatief fietspad door het Oostduinpark, de partij wil deze week opnieuw een voorstel doen om het plan te schrappen. Een eerder voorstel om het fietspad te schrappen werd in 2019 door een meerderheid van de gemeenteraad verworpen. “Recentelijk stelde de VVD opeens vragen over dit geplande fietspad, terwijl ze een jaar eerder tegen ons voorstel hadden gestemd. Hopelijk kiest de hele gemeenteraad donderdag wél voor de natuur”, zegt raadslid Robin Smit.

“Het college heeft afgesproken de Haagse natuur te beschermen. Je beschermt een afgeschermd natuurgebied niet met werkzaamheden, asfalt en recreanten.” De PvdD zegt donderdag opnieuw een voorstel in te dienen om het geplande fietspad te schrappen uit de fietsplannen voor de komende jaren.

Het Oostduinpark in de punt van stadsdeel Scheveningen is onderdeel van het Natura 2000-gebied Meijendel en Berkheide en grotendeels ontoegankelijk voor mensen, het fietspad zou daar verandering in brengen. “Het Oostduinpark is een rusthaven voor dieren”, legt Smit uit. “Dieren hebben zulke plekken nodig om bijvoorbeeld nesten te maken. De rust die er nu in het Oostduinpark is voor dieren, verdient bescherming.”