Schoolstraten zijn zo’n groot succes dat ze blijven

Een experiment met schoolstraten was zo succesvol dat ze definitief worden. Dat schrijft mediapartner Omroep West. Ook na de coronacrisis blijven dit wegen die een half uurtje worden afgesloten, zodat kinderen veilig van en naar school kunnen. Dat heeft de wethouder Robert van Asten (D66, verkeer) bekend gemaakt. Volgens hem zijn scholen, kinderen en ouders ‘enthousiast’.

Een schoolstraat is een vaak smalle straat waar een basisschool is gevestigd en die tijdens de breng- en haaltijden van de school gedurende ongeveer een half uur wordt afgesloten met een hek en een verkeersregelaar. Autoverkeer mag er niet in, met uitzondering van bewoners en nood- en hulpdiensten. Deze regeling bestaat sinds mei vorig jaar. Het idee was dat die tijdelijk zou zijn, om tijdens de coronapandemie anderhalve meter afstand te kunnen bewaren.

Maar nu wordt de regeling definitief. Voor drie scholen – De Drie Linden, De Vuurtoren en basisschool Statenkwartier, wordt een zogeheten verkeersbesluit voorbereid waarmee de schoolstraat permanent wordt ingevoerd. Deze scholen hebben inmiddels voldoende vrijwilligers om de weg zelf af te sluiten. Voor negen scholen wordt een verkeersbesluit voorbereid. Die hebben een team dat deels uit vrijwilligers en deels uit professionele verkeersregelaars bestaat.

Einde aan chaos bij scholen tijdens halen en brengen

Van Asten hoop met het besluit dat er een einde komt aan het soms in zijn woorden ‘chaotisch samenspel van auto’s, fietsers en voetgangers’ bij sommige scholen als die na de lockdown weer open gaan. ‘Vooral kinderen ervaren dit als onoverzichtelijk en gevaarlijk. Door de straat verkeersvrij te maken kunnen kinderen zelfstandig of met ouders op anderhalve meter veilige afstand naar school. Daarbij hopen we het haal- en brenggedrag van ouders positief te veranderen.’ Daarnaast, stelt hij, zorgt minder autoverkeer voor een schonere lucht.

Iedere schoolstraat heeft nu een of meer verkeersregelaars die er tien dagdelen staan. Dit is een kostbare aangelegenheid., aldus de gemeente. En financieel niet haalbaar. Daarom is de gemeente samen met de scholen aan de slag gegaan om vrijwilligers te werven om de rol van de verkeersregelaar over te nemen. Ouders, bewoners of medewerkers van de school treden straks op als ‘schoolstraatcoach’.

Als een schoolstraat niet lukt omdat er bijvoorbeeld niet voldoende vrijwilligers zijn, gaat de gemeente onderzoeken of eventueel andere verkeersmaatregelen mogelijk zijn zoals het instellen van eenrichtingsverkeer.

In maart wordt de eerste officieel

Mede omdat er nog wel inspraak mogelijk is tegen de schoolstraten, duurt het nog even voor de eerste definitief worden. De verwachting is dat de eerste schoolstraatcoaches bij basisschool Statenkwartier in de Van Beverningkstraat half maart het verkeer gaan regelen.

In een brief aan de gemeenteraad schrijft Van Asten wel dat de politie terughoudend was in een advies. Dit omdat er nog geen landelijke wet- en regelgeving is op basis waarvan de gemeente bevoegd is om vrijwilligers hun taken uit te laten voeren. Maar het stadsbestuur vindt het belangrijk dat de schoolstraten blijven en denkt dat de risico’s ‘beperkt en beheersbaar’ zijn.

