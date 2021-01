Vriend van omgekomen poolreizigers verzint een nieuwe sport: Pullka

‘Twee vrienden van mij zijn in april 2015 verongelukt. Ze waren poolreizigers en als eerbetoon ben ik met hun uitrusting over het strand van Hoek van Holland naar Scheveningen gelopen. Ik ging de spullen steeds vaker gebruiken en toen dacht ik: dit wil ik delen,’ vertelt Diederik Veerman, de Haagse bedenker van de sport Pullka, aan mediapartner Omroep West. Het is hiken met weerstand en razendpopulair in coronatijd.

Op 28 april 2015 verongelukken Philip de Roo (30) en Marc Cornelissen (46) in Canada tijdens een poolexpeditie. Het zijn goede vrienden van Diederik Veerman. Hij wil een jaar later zijn omgekomen vrienden herdenken door een stuk over het strand te lopen met de uitrusting van de poolonderzoekers.

‘De spullen bleven bij mij in Den Haag liggen en ik ging ze steeds vaker gebruiken. Ik merkte dat ik completer kon trainen dan met hardlopen. Vaak deed ik mijn dochtertjes in de slee,’ vertelt Diederik tijdens het uitdelen van de spullen aan zijn cursisten. Hij heeft 24 harnassen en sleetjes klaarliggen op het Scheveningse strand. Zoveel mensen doen er vandaag mee. ‘Ik dacht: deze sport wil ik delen. En hoe gaaf is het dat het een eerbetoon is aan Marc en Philip.’

Klimmetjes pakken

De naam Pullka heeft Veerman zelf verzonnen. ‘Het is met een knipoog naar het woord pullk. Dat betekent slee in de taal van de Sami, de oorspronkelijke bevolking van Noord-Scandinavië. En wat is het nou eigenlijk? ‘Het is hiken met weerstand. Je kan het onwijs zwaar maken of het heel relaxt doen,’ legt Veerman uit. ‘Je kan meer zand meenemen, klimmetjes pakken. Het benadrukt het gevoel van bergwandelen.’

Zijn deelnemers zijn enthousiast, zelfs nu er af en toe een flinke bui valt en het hard waait. ‘Het is een complete workout voor mij. Je loopt door het zand, over het strand, door de duinen en je hebt de slee bij je, waardoor je gewicht op je torso voelt,’ zegt Ferry, terwijl hij zijn harnas aantrekt. ‘Je kan het zo zwaar maken als je wil,’ vertelt Barbara en ze wijst naar haar slee. ‘Ik heb er nu lekker wat zand ingegooid en ik ga fris starten, maar straks ga ik er wat zand uitgooien hoor!’

Coronaproof

Diederik Veerman begon klein, maar inmiddels is zijn zelfverzonnen sport razendpopulair, zeker nu veel andere sporten niet kunnen vanwege de strenge coronaregels. ‘In de eerste lockdown merkte je dat veel mensen buiten wilden sporten. Ik begon met twee keer per week met een paar deelnemers en nu staan er 24 sledes klaar.’ Pullka is coronaproof, omdat iedereen op zijn eigen moment het materiaal krijgt en deelnemers in groepjes van maximaal twee vertrekken.