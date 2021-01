Blue Monday tijdens een lockdown: ‘Meer mensen hebben last van negatieve gevoelens’

Zeker 2000 mensen willen GGD Haaglanden helpen bij vaccineren

Het Rode Kruis heeft zeker 2000 aanmeldingen ontvangen van mensen die GGD Haaglanden willen helpen bij het vaccinatieprogramma. Het gaat om mensen die de GGD kunnen ondersteunen bij het testen op het coronavirus en het vaccineren.

“Er zijn verschillende ondersteunende functies waarbij mensen kunnen helpen”, zegt het Rode Kruis. Bij het vaccineren gaat het om mensen met een medische achtergrond of die een medische opleiding doen. “Ook zijn er EHBO’ers die de mensen na de vaccinatie een kwartier observeren en zo nodig EHBO verlenen.”

Op de priklocatie in Haaglanden werken bovendien vrijwilligers zonder medische kennis via het Rode Kruis. Zij helpen met de administratie of werken als host. De hosts verwelkomen mensen die worden gevaccineerd en wijzen hen de juiste weg.

Haaglanden is niet de enige regio waar het Rode Kruis meehelpt. Het Rode Kruis biedt al sinds 6 januari ondersteuning op verschillende vaccinatielocaties in het land en daar zijn vrijdag tien regio’s bij gekomen. Mensen met een EHBO-diploma kunnen zich dan ook nog melden bij hun lokale Rode Kruis om zich ook in te zetten.