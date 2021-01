Zes fracties willen faillissement Energie Academie afwenden: ‘Het is kapitaalvernietiging’

De faillissementsaanvraag van de Stichting Energie Academie wordt mogelijk vandaag voortgezet, vorige week werd bekend dat het doek voor nu is gevallen. Met een brandbrief gericht aan wethouder Bert van Alphen vragen de fracties van Hart voor Den Haag/Groep de Mos, ChristenUnie/SGP, SP, Partij voor de Dieren, NIDA en Islam Democraten zijn aandacht voor hun wens om het faillissement af te wenden omdat er momenteel nog te weinig duidelijkheid bestaat over de situatie rondom de Energie Academie.

‘Je kan niet zomaar faillissement aanvragen zonder uit te zoeken waar het is misgegaan. Op deze manier is het weggegooid geld’, zegt Janice Roopram, raadslid van Hart voor Den Haag, in Haags Bakkie op Den Haag FM.

Bij de Energie Academie kunnen bijstandsgerechtigden zich op laten leiden voor een baan in de energietransitie of de bouw- en technieksectoren. Wegens wanbeleid wil de gemeente hier nu de stekker uit trekken, maar volgens Roopram kan dit ernstige gevolgen hebben. ‘Met de nieuwe rechtsvorm komen ze niet meer in aanmerking voor Europese subsidies. Dat zal een doorstart ernstig bemoeilijken.’

Weggegooid geld

Volgens Roopram is er inderdaad veel misgegaan bij de Energie Academie. Zo hebben ze signalen opgevangen dat personeelsleden niet op tijd uitbetaald zijn, dat bestuursleden een te hoge vergoeding ontvingen en dat er financiële fouten zijn gemaakt bij de plaatsing van mensen. Wel geeft ze aan dat nog lang niet alles duidelijk is. ‘We willen dat de Rekenkamer zo snel mogelijk een onderzoek instelt naar de gang van zaken. Het is ernstig misgegaan en voor een eventuele doorstart moet je natuurlijk wel weten waar precies.’

De Energie Academie vormt een brug tussen bijstandsgerechtigde jongeren en de arbeidsmarkt. ‘Het is zonde van zo’n mooi initiatief. Het is een sterk plan dat tevens netjes is getoetst. Het heeft veel potentie en juist in deze tijden is het belangrijk om mensen uit de bijstand te houden,’ legt Roopram uit. Ook vinden de fracties het zonde van alle middelen die in het project zijn gestoken. ‘Met het doorvoeren van faillissement komt personeel op straat te staan en kunnen materialen rechtsreeks de container in. Het is kapitaalvernietiging en weggegooid geld.’

De betreffende fracties wachten momenteel reactie op de brandbrief af, maar volgens Roopram is enige urgentie wel aan de orde. ‘Ik wil zo snel mogelijk beschikken over een tijdslijn zodat we kunnen zien waar het precies fout is gegaan en wie daarvoor aansprakelijk is.’