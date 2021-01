Brouwerij Eiber vestigt zich in voormalig Philips-gebouw

Bierbrouwer Eiber Bier gaat zich dit jaar vestigen in het pand van The New Farm, het voormalige Philips-gebouw aan de Televisiestraat. Eiber gaat zich vestigen op de zesde etage van het pand. Woensdag zal de brouwinstallatie het pand in worden gehesen, de verwachting is om in maart te starten met het brouwen van bier op de nieuwe locatie. De brouwerij komt in het pand waar voorheen de stadboerderij UrbanFarmers een plek had, die kas staat sinds het faillissement leeg.

“Helemaal praktisch is het natuurlijk niet, een brouwinstallatie neerzetten op de zesde etage van een gebouw”, legt eigenaar Jasper van den Burg uit. “Maar als het straks staat, wordt het echt een hele gave en unieke plek.” Op de nieuwe plek moet het in de toekomst ook mogelijk zijn om een bierproeverij mee te maken, dat kan plaatsvinden in de evenementenlocatie in een deel van de kas op het dak van het pand.

Eiber bier bestaat sinds 2016 en maakt bieren met daarin altijd een verwijzing naar Den Haag, dat kan zijn in de naamgeving zoals bij Achter De Duinen of men maakt gebruik van een Haags ingrediënt.