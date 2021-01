Stijging in aantal Haagse coronagevallen: 98 nieuwe meldingen in een dag

D66 pleit voor meer aandacht voor schoolleiders in noodplan lerarentekort

In het Haagse onderwijs is niet alleen een tekort aan docenten, maar in de toekomst mogelijk ook een tekort aan schoolleiders. Daarvoor waarschuwt coalitiepartij D66. “Voor goed onderwijs heb je meer nodig dan alleen docenten,” stelt raadslid Fonda Sahla. Schoolleiders zijn wat haar betreft nodig voor een goede werksfeer en voor de zoektocht naar nieuwe docenten voor een school, daarom doet ze een oproep aan onderwijswethouder Hilbert Bredemeijer. “Het een is niet los te zien van het ander.”

Reden voor de zorg van Sahla is een al bestaand tekort in schoolleiding, daarnaast stelt ze dat veel schoolleiders in de komende jaren met pensioen gaan. “Dat hoor ik vanuit het veld.” Het tekort van schoolleiders zou daarmee enkel groter worden. “Zonder voldoende schoolleiders staan de docenten er helemaal alleen voor. Dan vertrekken zittende leraren ook eerder en denken mensen er wel twee keer over na om docent te worden. Zo worden de problemen alleen maar groter en groter.” Ook kan een hoog verloop van schooldirecteuren impact hebben op docenten. “Als je op een school werkt en je hebt de zoveelste directeur dan voel je wel dat er minder betrokkenheid kan gaan leven onder docenten.”

Om het vak aantrekkelijker te maken kan ook naar het salaris van de schoolleiding mag gekeken worden, al moet daar dan wel landelijk naar worden gekeken. “Nu gaat de aandacht naar meer salaris voor de leerkracht. Dan wordt een functie als directeur minder interessant: je hebt wel meer verantwoordelijkheden, maar niet direct een extra beloning. Ze moeten niet alleen in salaris worden beloond, maar ook in de erkenning voor hun werk. Je bent het visitekaartje voor de school en je draagt de verantwoordelijkheid.”

Het D66-raadslid pleit daarom in aanvulling op het noodplan lerarentekort voor meer aandacht voor de schoolleiding. “We hebben een heel plan om het lerarentekort oplossen, maar ik denk dat het ook goed is om te onderzoeken -zeker in wijken met een lerarentekort- te kijken hoe schoolleiders functioneren en hoe zij zelf het werk ervaren. De vraag is: wat hebben zij nodig?” Daarnaast zou er duidelijkheid moeten komen hoe docenten kunnen doorstromen naar de leiding. “Ik ken leraren die willen doorstromen, maar wie het niet lukt. Het is zonde als zij vertrekken en we moeten te weten komen wat zij nodig hebben om te kunnen blijven in het veld.”

Foto: D66 Den Haag