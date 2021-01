GGD Haaglanden: ruim 3000 zorgmedewerkers ingeënt met coronavaccin

Het vaccineren van zorgpersoneel in de vaccinatiestraat bij het stadion van ADO Den Haag loopt op schema. Dat meldt mediapartner Omroep West. GGD Haaglanden heeft in de eerste week ruim 3000 mensen ingeënt tegen het coronavirus. Tot nu toe hebben zich geen problemen voorgedaan.

Dagelijks worden er zo’n 600 zorgmedewerkers ingeënt. Een verdubbeling sinds het begin. Toen werden er dagelijks ongeveer 300 mensen gevaccineerd. De bereidheid om zich te laten inenten is groot bij het zorgpersoneel. Annette de Boer van GGD Haaglanden: ‘Iedereen meldt zich met spoed aan. Dus daar zijn we blij mee. Er zijn nu ook mensen die op een wachtlijst staan. Die krijgen een sms als je je kan aanmelden. Maar ja, het loopt heel goed met de aanmeldingen.’

Zorgmedewerkers zijn blij met het vaccineren. Ze raden het iedereen aan. Hanneke Eits reageert dan ook enthousiast: ‘Je voelt er niets van en hoe eerder dit uitgebannen is, hoe liever natuurlijk. Want bij ons in het verzorgingstehuis mogen de bewoners niets. Alleen met familie mogen ze naar buiten toe. Dus als we daar aan kunnen bijdragen, waarom niet?’

Flauwvallen

De kans op een allergische reactie is klein. Toch worden mensen na het inenten een kwartier lang geobserveerd. Volgens GGD-arts Heinrich Brockhoff ook omdat een hele enkele keer iemand flauwvalt: ‘Dat heeft met het vaccineren te maken. We vragen ook: bent u wel eens flauw gevallen bij vroegere vaccinaties? En om nou niet op straat flauw te vallen laten we de mensen hier gewoon een tijdje zitten.’

Naar schatting zullen zo’n veertienduizend zorgmedewerkers in de regio Haaglanden worden ingeënt. Zij krijgen drie weken na de eerste prik een tweede prik. In de tweede helft van februari hoopt GGD Haaglanden dat begonnen kan worden met de volgende fase van vaccineren. De meest kwetsbare mensen zijn dan aan de beurt. De Boer: ‘Om te beginnen bij de oudsten, dus 85-plussers. En dan zo door tot mensen van boven de zestig. Omdat die groep echt de kwetsbare ouderen zijn. Die komen, als ze zelf mobiel zijn, bij het ADO-stadion en op meer locaties in Haaglanden, is de verwachting.’