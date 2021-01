Versus is hét nieuwe YouTube-kanaal over film en fotografie

Hart voor Den Haag stelt opnieuw vragen over herinrichting Goudsbloemlaan: “Iedereen klaagt steen en been”

Hart voor Den Haag/ Groep de Mos is ontevreden met de herinrichting van de Goudsbloemlaan, volgens de partij is het rond het plein nu gevaarlijker geworden. “Nu het plan klaar is, klagen alle ondernemers en bewoners steen en been over de veiligheid en de inrichting. De meest voorkomende klachten zijn te weinig parkeerplek, te brede stoepen en een te smalle rijbaan met daarop parkerende vrachtwagens met alle veiligheidsproblemen van dien. Fietsers en scooters schieten daardoor de te brede stoep op en zorgen voor een onveilige situatie. Dit moet anders”, vindt raadslid Jelle Meinesz. “Iedereen klaagt steen en been.”

Meinesz heeft daarom opnieuw vragen aan het stadsbestuur gesteld en wil weten of het stadsbestuur weet heeft van de door hem geregistreerde ontevredenheid, waarom de rijweg is versmald, hoeveel parkeerplaatsen zijn verdwenen en of er wordt ingegrepen nu fietsers en scooters gebruik maken van de stoepen. “Ik stel de vragen opnieuw, net zo lang tot ik antwoord krijg,” zegt Meinesz. Daarnaast wil de partij weten of het omdraaien van de rijrichting van de Irisstraat wordt geëvalueerd en of het gebied volgens het stadsbestuur volgens het college wel veiliger is nadat werd besloten om er niet voor te kiezen om twee kruispunten samen te voegen.

Het is niet de eerste keer dat Hart voor Den Haag aan de bel trekt, in september maakte de partij zich al zorgen over de verdwijnende parkeerplaatsen en de kosten van de herinrichting. “Negentien van de eenentwintig ondernemers zagen het niet zitten.” De gemeente had met de herinrichting voor ogen om de weg veiliger en sfeervoller te maken, wegen en kruisingen logischer in te delen en problemen bij laad- en losplekken op te lossen. Dat laatste is volgens Meinesz nu niet het geval, uit zijn vragen blijkt dat de nieuwe laad- en losplek korter is geworden, een vrachtwagen zou daardoor juist deels op de weg komen te staan. “Daardoor schieten fietsers en scooters de stoep op.”