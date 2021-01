Stijging in aantal Haagse coronagevallen: 98 nieuwe meldingen in een dag

Kabinet komt woensdag in persconferentie met extra coronamaatregelen

Het kabinet komt nog deze week met extra maatregelen om de coronacrisis te bestrijden, dat schrijft mediapartner Omroep West. Woensdag aan het begin van de middag wordt een persconferentie gehouden, laat coronaminister Hugo de Jonge weten.

Het is nog onduidelijk of het om de veelbesproken en omstreden avondklok gaat. Ook andere maatregelen liggen volgens ingewijden op tafel, zoals een inperking van het vliegverkeer tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland, of het verder beperken van thuisbezoek. Volgens bronnen kunnen de maatregelen deze week al ingaan, als kabinet en parlement het eens worden.

‘Het OMT heeft in haar 96e advies aangegeven dat het landelijke beeld van de besmettingscijfers in algemene zin zeer zorgelijk blijft’, schrijft De Jonge. “De nieuwe virusvarianten kunnen hier in de komende weken in sterkere mate aan gaan bijdragen. Het kabinet acht het daarom noodzakelijk op de kortst mogelijke termijn extra maatregelen te treffen.’