Marcel Verreck: “Ooit zal deze moeilijke, duistere periode bekeken worden als de goede oude tijd”

Normaal gesproken spreekt Marcel Verreck in de Haagse politieke talkshow Spuigasten tot zijn stadsgenoten, maar wegens het coronavirus doet de columnist dat in deze video voor Den Haag FM. Dat doet hij deze keer vanuit de centrale bibliotheek aan het Spui.

“Wel vraag ik mij af hoe wij volgend jaar op dit moment terugkijken, of sterker nog over een jaar of vijftien. Dus laat het jullie een grote troost zijn, ooit zal deze moeilijke, naargeestige, duistere periode bekeken worden als de goede oude tijd”, aldus de columnist.