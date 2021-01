Museon pakt online door: ‘Kinderen moeten gestimuleerd blijven worden’

De opties voor vrijetijdsbesteding mogen momenteel dan vrij beperkt zijn, het Museon doet toch zijn best om kinderen op een andere manier toegang te geven tot het interactieve en levendige museum. ‘Voor elke leeftijd is er wel wat te doen,’ zegt communicatiemanager Rob de Winter in Haags Bakkie op Den Haag FM.

Veel mensen moeten zich aanpassen aan de nieuwe thuissituatie waarbij ouders vanuit huis werken en kinderen niet naar school kunnen. Bovendien zijn er momenteel weinig mogelijkheden om je vrije tijd ergens anders te besteden. Volgens de Winter hoeven gezinnen met kinderen echter niet te treuren: ‘Het Museon biedt online talloze mogelijkheden voor kids om bezig te blijven. Ze kunnen op een leerzame – maar vooral leuke – manier blijven ontdekken hoe de wereld in elkaar zit.’

Volgens de Winter is de combinatie van plezier en educatie onmisbaar en is het in deze tijden extra van belang om het kinderbrein te blijven stimuleren. ‘De focus ligt bij ons heel erg op nieuwsgierigheid aanwakkeren en zelf dingen uitvinden. We merken dat kinderen vaak een sterke drive en nieuwe ideeën hebben. We willen ze de ruimte blijven geven om dit te delen zodat ze ook nu kunnen laten zien waar ze toe in staat zijn.’

Online mini-museum

Naast de online quizzen, workshops en educatieve video’s, organiseert het Museon een prijsvraag waarbij kinderen hun idee voor een eigen mini-museum kunnen insturen. ‘Stel dat je mooie stenen verzamelt, dan kan je je collectie virtueel naar ons sturen. Eens in de twee weken kiezen we dan een collectie uit die we op onze website zetten.’

Wat betreft de heropening is de Winter enthousiast, maar geduldig. ‘Ik zou natuurlijk willen dat we morgen open konden! We zijn er klaar voor en het hele museum is veilig en zodanig ingericht dat we de doorstroom van mensen goed kunnen controleren. We hopen dat we snel weer mogen, maar tot die tijd is er online nog veel te doen en bewonderen.’

