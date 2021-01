Stichting Click helpt jongeren de coronacrisis door: ‘Eenzaamheid is een groot probleem’

Jongeren hebben het moeilijk in de coronacrisis; isolatie en gebrek aan houvast hebben invloed hun mentale gezondheid. Ook bij Stichting Click, die jongeren ondersteunt bij werk- en hulpvragen, merken ze dat hun doelgroep het zwaarder heeft dan normaal. ‘Eenzaamheid is echt een groter probleem geworden’, zegt coördinator Ouafa Daouayry in Haags Bakkie op Den Haag FM.

Al vanaf haar oprichting zet de stichting zich in om schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten onder studenten tegen te gaan, daarvoor werkt ze in verschillende vestigingen van ROC Mondriaan. Met de coronacrisis zijn deze problemen een stuk groter geworden. ‘Thuisonderwijs is niet voor iedereen even makkelijk. Online lessen zijn lastig te volgen wanneer de hele familie thuis zit en soms heeft men de middelen gewoon niet. Die dingen komen de zin en motivatie niet ten goede.’

Eenzaam

Om niet alleen studenten van het ROC te kunnen begeleiden heeft Click de stichting uitgebreid met de Click Corner in het centrum van de stad. Daar kunnen alle jongeren uit de omgeving aankloppen voor hulp. ‘We merken dat jongeren ook buiten het ROC meer behoefte hebben aan ondersteuning in deze tijd.’

Eenzaamheid is een thema dat steeds vaker aan de oppervlakte komt. ‘Jongeren waar we al een wat nauwere band mee hebben, durven makkelijker uit te spreken dat ze zich alleen voelen en dat horen we ook meer en meer,’ vertelt Daouayry. ‘Om te weten wat er leeft maken we ook contact met jongeren op straat en voor hen is het lastiger om over die gevoelens te praten. Het blijft dus een moeilijk onderwerp.’

‘We delen dezelfde belevingswereld’

Ondanks de actuele beperkingen blijft Click zijn best doen om zo veel mogelijk jongeren te ondersteunen. ‘Op locatie blijven we binnen de maatregelen zo veel mogelijk jongeren helpen, maar we zijn ook bezig met het organiseren van online activiteiten zodat mensen bezig kunnen blijven.’

In principe zijn alle jongeren uit Den Haag en omgeving welkom bij Click. Daouayry: ‘We kunnen ondersteunen bij het vinden van een baan of de juiste opleiding, maar we bieden ook een luisterend oor voor wie dat nodig heeft. Hierbij blijven we natuurlijk in de rol van jongerenwerker, maar omdat we zelf ook onderdeel zijn van die leeftijdsgroep kunnen we de jongeren meestal goed begrijpen. We delen dezelfde belevingswereld.’

Heb je een hulpvraag waar je ondersteuning bij kan gebruiken? Of wil je je zelf inzetten voor Haagse jongeren? Kijk hier voor meer informatie.