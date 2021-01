Stijging in aantal Haagse coronagevallen: 98 nieuwe meldingen in een dag

D66 pleit voor meer aandacht voor schoolleiders in noodplan lerarentekort

Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn er in de afgelopen 24 uur 98 nieuwe meldingen binnengekomen van positieve testen in Den Haag. Maandag lag het aantal besmettingen lager (71). Het aantal nieuwe coronagevallen ligt onder het zevendaags gemiddelde van 117 nieuwe besmettingen per dag.

In het afgelopen etmaal zijn er tot nog toe vier ziekenhuisopnames gemeld, het cijfer van gisteren is bijgesteld van drie naar negen opnames. Ook zijn er tot dinsdagochtend 10.00 uur twee nieuwe sterfgevallen geregistreerd in Den Haag.

Landelijk

In heel Nederland zijn er in een dag tijd 4.335 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen. Dat is lager dan het aantal van maandag, toen werden er volgens gecorrigeerde cijfers 4.814 meldingen geregistreerd.

Het RIVM heeft dinsdag 106 sterfgevallen van mensen met Covid-19 geregistreerd. Het aantal overlijdens steeg maandag met 59, zondag met 43 en zaterdag met 97.

Weekcijfer

Voor de vierde week op rij is er een daling van het aantal coronagevallen in Nederland. In de afgelopen week kreeg het RIVM 29.776 meldingen van positieve test, dat is 21 procent minder dan een week eerder.

Het RIVM zegt dat dit “gematigd positieve beeld” wordt overschaduwd door “de opmars” van de Britse variant. Een op de tien besmet geraakte personen heeft waarschijnlijk deze mutatie onder de leden. Half februari is dit waarschijnlijk gestegen tot de helft. Dat leidt dan tot meer ziekenhuisopnames en meer sterfgevallen, verwacht het RIVM.