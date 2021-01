Versus is hét nieuwe YouTube-kanaal over film en fotografie

Door de komst van sociale media is het voor veel mensen steeds belangrijker om mooie foto’s en video’s te maken. Niet gek, dachten Dalí en Joost die hun eigen YouTube kanaal versus oprichtte. Hier proberen ze door middel van verschillende challenges hun kijkers wat te leren over film en fotografie.

‘Versus is een YouTube-kanaal waar we de kijker eigenlijk alles willen leren over foto en video! We maken dus tutorials maar we dagen elkaar ook iedere week uit met een leuke challenge waar wij zelf die technieken en tips toepassen’ vertelt Joost enthousiast. ‘Het begint eigenlijk zo dat Joost mij bijvoorbeeld een opdracht geeft en die moeten we dan uitvoeren binnen een bepaalde tijd. En dat kan dan eigenlijk alles zijn van film tot aan fotografie waar ook een stukje leerstof inzit waardoor we het goed kunnen uitleggen’ neemt Dalí het enthousiast van hem over.

‘Het was nodig om zo’n kanaal te beginnen omdat je merkt dat er heel veel saaie Amerikaanse tutorials zijn als je wilt weten hoe je je camera moet instellen. Je bent dan veel te veel tijd kwijt voor je echt een goed antwoord hebt. Wij dachten laten we dat combineren’ vervolgt Joost. ‘Het is meer dat stukje entertainment erbij wat het extra leuk maakt in plaats van dat je 15 tot 20 minuten lang naar instellingen zit je kijken’ vult Dalí hem aan.

De eerste video van de kersverse Haagse Youtubers staat sinds maandag 18 januari online en vanaf nu zal er iedere week een nieuwe video online komen!