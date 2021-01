Wandelmaatjes Frank en Erol zijn een bijzonder duo in de Schilderswijk

Als Frank Kanhai en Erol Günes door de Schilderswijk wandelen dan vallen ze wel op. De gekleurde stok tussen hen in is niet alleen om afstand te houden vanwege corona, de stok helpt het duo om te navigeren langs alle obstakels tijdens hun wandeling. Erol is namelijk blind, al vanaf zijn geboorte, en Frank is zijn wandelcoach, maar na zeven jaar wandelen is hij nu een van zijn beste vrienden geworden.

‘Ik haal Erol elke week thuis op, we wandelen meestal een a twee uur. Meestal drinken we koffie bij Florencia, we praten de hele tijd onderweg,’ vertelt wandelcoach Frank aan mediapartner Omroep West. Tijdens de eerste lockdown durfde Erol niet te gaan wandelen met Frank. ‘Ik heb suikerziekte en ben erg voorzichtig, maar ik merkte dat het stilzitten ook niet goed voor me is.

Normaal lopen we in een groep en begeleid Frank mij met een lint, nu hebben we een bezemsteel met twee handvatten gemaakt. Op deze manier houden we afstand en kan Frank mij navigeren langs de obstakels op de weg,’ zegt Erol.

Twee culturen

Frank is Hindoestaans en christelijk en Erol is Turks en moslim. ‘We kunnen alles met elkaar bespreken. Hij leert over mijn Surinaamse achtergrond en ik leer over zijn Turkse achtergrond. Daarbij is Erol een heel positief persoon. Hij heeft enorm veel kennis en ik denk vaak: wat zou Erol hiervan vinden,’ vertelt Frank.

Erol moet hier achter z’n mondkapje een beetje om lachen. ‘Mensen denken vaak dat blinde mensen niet zoveel weten. Niet dat we dom zijn, maar ze beseffen vaak niet dat we net zoveel meekrijgen van de wereld om ons heen. En ik lees ook boeken, heel veel zelfs. Het zit ook een beetje in onze cultuur dat mensen snel denken, je bent blind dus waarschijnlijk weet je niet zoveel,’ vertelt Erol.

‘Ik gun iedereen zo’n wandelmaatje’

De wekelijkse wandeling tussen de Haagse vrienden wordt vaak uitgebreid met telefoneren en bezoekjes thuis met de families. ‘Onze vriendschap is heel bijzonder. Ik help Erol om met hem te gaan wandelen, maar hij helpt mij ook. Ik kan niet meer zonder zijn gesprekken,’ zegt Frank.

‘Doordat Frank met mij gaat wandelen kan ik op een veilige manier bewegen. Mijn kinderen en mijn vrouw begeleiden mij natuurlijk ook, maar met Frank is het anders. Ik gun iedereen zo’n wandelmaatje,’ vertelt Erol.

Laat weten dat je iemand zoekt

‘Als iedereen een maatje zoekt, dat ziet de wereld er al een heel stuk beter uit,’ zegt Frank. Erol voegt daaraan toe: ‘Maar je moet wel laten weten dat je iemand zoekt, vooral online actief zoeken. Laat weten dat je er bent en waar je behoefte aan hebt.’