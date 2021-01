Wat is de beste nieuwsfoto van 2020? Stem op jouw favoriet voor de Jos van Leeuwen Publieksprijs

In de zoektocht naar de nieuwsfoto van het afgelopen jaar kan er nog gestemd worden op de Jos van Leeuwen Publieksprijs. Onder de kanshebbers zijn twee foto’s uit Den Haag te vinden: leden van de KNRM in hun zoektocht naar de vermiste watersporters en een foto van premier Mark Rutte in het Torentje tijdens zijn toespraak in december.

Voor de prijs zijn er in totaal twaalf kanshebbers, deze wonnen eerder de maandelijkse verkiezing van beste nieuwsfoto. Naast de genomineerde beelden uit Den Haag zijn er foto’s van onder meer Jaap van Dissel na een technische briefing, de minimaal gevulde publiekstribune bij het voetbal en een foto van de uitvaart van Aart Staartjes die kans maken op de onderscheiding.

Naast de publieksprijs wordt donderdag ook de Jos van Leeuwen Fotoprijs uitgereikt aan de maker van de beste nieuwsfoto van het jaar en er is een aanmoedigingsprijs voor jong fotografietalent tussen de 18 en 35 jaar oud. De Jos van Leeuwen Jong Talent zal worden uitgereikt door wethouder Robert van Asten. De prijzen worden op 21 januari onder leiding van fotograaf William Rutten uitgereikt tijdens een livestream.

De Jos van Leeuwen Fotoprijs is een initiatief van ANP en Hollandse Hoogte, de prijzen zijn vernoemd naar de Haagse nieuwsfotograaf Jos van Leeuwen. Vorig jaar ging de Fotoprijs en de Publieksprijs naar fotograaf Eric Brinkhorst, hij maakte een foto van de vonkenregen op Scheveningen.