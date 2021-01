Wie verdient de Kartiniprijs? Personen, projecten of organisaties voordragen kan tot maandag

Het is nog tot maandag 25 januari mogelijk om iemand te nomineren voor de Kartiniprijs. Voor de prijs kun je personen, projecten of organisaties voordragen die een bijdrage hebben geleverd aan de emancipatie in Den Haag. Organisaties die meer dan 10.000 euro per jaar aan structurele gemeentelijke subsidie ontvangen, zijn uitgesloten van deelname.

Een jury bestaande uit Petra Hofker van Mijn Buuf, Charlie Ortega van stichting Leergeld, Hafida Amajoud van De Werkplaats & buurtcentrum De Mussen, Sanne ten Bokkel Huinink van Fonds 1818 en Kamal Ettaheri van Multicultureel Jongeren Geluid bepaalt de uiteindelijke winnaar van de prijs. De Kartiniprijs wordt uitgereikt op Internationale Vrouwendag.

Mijn Buuf

Vorig jaar ging de onderscheiding naar Mijn Buuf, een atelier waar migrantenvrouwen samen met Nederlandse vrouwen producten van hergebruikt materiaal maken. Bij Mijn Buuf bouwen de vrouwen een sociaal netwerk op en nemen zij actief deel aan de samenleving. Samen produceren is niet het doel, maar een middel om met de vrouwen in gesprek te komen, ze Nederlands te laten praten en te ‘empoweren’.

Raden Adjeng Kartini

De gemeentelijke vrouwen-emancipatieprijs werd in 2007 ingesteld. De prijs is vernoemd naar de Javaanse Raden Adjeng Kartini (1879-1904), die zich van jongs af aan verzette tegen de traditionele normen en waarden ten opzichte van meisjes die zij als onderdrukkend ervaart. Mevrouw Kartini werd ook ver buiten Indonesië bekend en wordt ook nu nog steeds gezien als een belangrijke inspiratiebron.