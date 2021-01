Daklozenopvang in Stayokay-hostel door langer durende lockdown opnieuw verlengd

De opvang van 120 daklozen in het Stayokay-hostel is opnieuw verlengd, de daklozen mogen in ieder geval tot 9 februari blijven in het hostel in de Rivierenbuurt-Zuid. Dat zegt hostelmanager Dennis Lageweg tegen Den Haag FM, tot die dag gelden de huidige coronamaatregelen. De woordvoerder van wethouder Bert van Alphen bevestigt dat de opvang open blijft.

Het stadsbestuur besloot eerder de daklozen tot en met 4 januari op te vangen. Door de geldende lockdown werd de opvang verlengd tot en met 19 januari, dat zal nu langer zijn. “Er wordt steeds per verlenging van de lockdown gekeken naar de verlengingen van de opvang,” zegt Lageweg. “Vanwege het bedrijfsbelang wil je dat het blijft, maar het wordt ook weer kouder en is het ook voor de mensen goed. Van mij mogen ze blijven, maar dat besluit ligt telkens bij de gemeente.”

Lockdown en avondklok

Omdat de lockdown opnieuw is verlengd is besloten om ook de daklozen langer een plek te laten hebben in het hostel, de komende weken zal daarbovenop waarschijnlijk een avondklok gelden waardoor de daklozen voor 20.30 uur binnen moeten zijn. “Normaliter zijn ze voor 11 uur binnen, dat moet eerder worden. Maar ik kan niemand dwingen om binnen te blijven. We zullen het uiteraard communiceren: de voorlichting moet vanuit ons goed zijn, ook met betrekking de mogelijke boetes.” Voor dak- en thuislozen zonder opvang geldt een uitzondering voor de avondklok.

Omdat het hostel nu een opvanglocatie is verwacht Lageweg geen problemen met ontheffingen zodat zijn personeel ook wanneer de avondklok geldt van en naar het werk kan reizen. “We zijn nu een noodopvang en we moeten door kunnen gaan, daarom krijgen we een noodverordening voor het personeel.”