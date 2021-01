23 demonstranten aangehouden na protest bij ministerie van Economische Zaken

Een groep actievoerders van Extinction Rebellion (ER) was vanochtend te vinden voor de deur van het ministerie van Economische Zaken. Een aantal van de demonstranten is door de politie losgemaakt en aangehouden. In totaal zijn er 23 demonstranten aangehouden, meldt een politiewoordvoerder.

Tekst gaat verder onder tweet.

De politie heeft een aantal demonstranten van Extinction Rebellion losgemaakt en aangehouden #Bezuidenhoutseweg. pic.twitter.com/66XRvBMWXs — Regio15.nl (@regio15) January 20, 2021

Met de actie blokkeerden de demonstranten woensdagochtend de toegang tot het pand. De actievoerders zaten -sommigen vastgeketend aan een fiets- voor de deur van het ministerie aan de Bezuidenhoutseweg.

Tekst gaat verder onder tweet.

Vandaag blokkeert XR het Ministerie van Economische Zaken en … o ja Klimaat. Zo zijn de #shellpapers nog steeds niet vrijgegeven. Een vervuilend Shell bepaalt dus ons beleid. Dit moet stoppen! #weeseerlijk — Extinction Rebellion Nederland (@NLRebellion) January 20, 2021

De leden van ER waren met protestborden aanwezig, daarop waren teksten te lezen I’m terrified to have kids because of the climate, Gesloten wegens wanbeleid en Stop subsidies aan de fossiele industrie. ER wil met de actie opnieuw aandacht voor de klimaatcrisis en de rol van Shell daarin. In januari en oktober 2020 werd er ook al bij het ministerie gedemonstreerd door ER.