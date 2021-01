Gemeente geeft Ahmed geen eigen gehandicaptenparkeerplaats, ondanks zijn loopbeperking

Ondanks zijn loopbeperking krijgt Ahmed Aarad geen gehandicaptenparkeerplaats van de gemeente. Deze heeft hij nodig omdat hij in een rolstoel zit en niet zelfstandig in staat is om een afstand van 100 meter te voet te doen.

Op 15 januari kreeg hij een reactie van de gemeente Den Haag waaruit op te maken valt dat zijn situatie onderzocht is en uit het advies blijkt hij aan de voorwaarden voor zo’n parkeerplaats te voldoen, maar -zo valt op de tweede pagina te lezen- “op basis hiervan komt u niet in aanmerking voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats”. De aanvraag is afgewezen.

Verkeerde brief

Een woordvoerder van wethouder Robert van Asten (D66) laat weten dat de gemeente op de hoogte is van Aarads verhaal. “Het signaal was ons al ter oren gekomen. Er is een verkeerde brief gestuurd, dat is een fout van onze kant geweest. Deze meneer wordt vandaag nog gebeld en dan krijgt hij nog de juiste brief.”

Zijn aanvraag kan echter alsnog niet gehonoreerd worden omdat er in het pollergebied waar hij woont geen openbare parkeerplaatsen zijn en dan is er ook geen plek voor een gehandicaptenparkeerplaats. “Dat had bij het aanvragen al duidelijk moeten zijn.” Namens de wethouder biedt de woordvoerder excuses aan en men noemt spijtig dat het misverstand is ontstaan. De gemeente is voornemens om de online voorziening hiervoor gaan verbeteren, daarmee moet voortaan bij een aanvraag al duidelijk zijn of een aanvraag kan worden gedaan voor een gebied.

Heb in weer… Ahmed vraagt een parkeerplaats aan en denkt te voldoen aan de voorwaarden… Bizarre besluiten weer van de @GemeenteDenHaag pic.twitter.com/9mOa6W5JMB — Ahmed Aarad (@AhmedAarad) January 19, 2021

Aarad heeft inmiddels contact gehad met de gemeente en hem is uitgelegd dat hij in een pollergebied woont en dat er daarom geen mogelijkheid is voor een eigen parkeerplaats. Toch is hij verbaasd, want hij ziet wel auto’s in zijn straat geparkeerd staan als er een markt is. “Ze willen nu dat ik foto’s maak van de plek waar ik zou willen staan en mijn hele verhaal op papier ga zetten.”

Hoewel de gemeente zegt dat er geen mogelijkheid is voor een parkeerplaats, is Aarad ervan overtuigd dat er mogelijkheden zijn voor een ontheffing voor de pollers. “Dat kan omdat je een bewoner bent. Dat zegt de website van de gemeente Den Haag zelf. Ik heb een eigen parkeerplaats aangevraagd, waar ik met mijn auto op kan staan.” Hoop op een oplossing heeft hij vooralsnog niet. “Dit wordt gewoon een slepend proces,” verzucht Aarad. “Ik ben dus nu verhuisd naar een woning waar ik niet kan staan met de auto, iets wat ik in oktober heb voorgelegd.”

Ruimte zat voor een parkeerplaats, vindt Aarad.

Geïnformeerd verhuisd

Aarad verhuisde onlangs uit Leidschendam naar Den Haag. “Ik heb het voorbereid voordat ik ging verhuizen. Ik heb gebeld met parkeerbeheer en gevraagd of het mogelijk was om een plek aan te leggen in het centrum. Toen hebben ze dat uitgezocht en ben ik teruggebeld met de mededeling dat dat zou kunnen. Toen pas ben ik gaan verhuizen want ik ben afhankelijk van mijn rolstoel en de auto.”

Na een eigen parkeerplek te hebben aangevraagd kreeg hij een bijzondere – naar nu blijkt een foutieve – brief terug waarin duidelijk werd dat hij wel aan de voorwaarden voldoet voor een plek, maar hem toch niet krijgt. Aarad las de brief met enige verbazing: “Ik zie twee namen staan in die brief, dan hebben op zijn minst twee mensen gekeken naar de brief voor ie werd uitgestuurd. Hoop ik. En dat allebei die mensen dan denken: het klopt wel wat hier staat. Als dat een seniorvergunningsverlener is bij de gemeente… Dan gaan we een kant op met de samenleving waar je niet heen wilt. De gemeente en overheid is zo meer een hindernis voor de burger.”

Inmiddels heeft Aarad ook hulp gezocht bij fractieleider Richard de Mos van Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Op Twitter noemt De Mos het besluit een ‘knettergekke beslissing‘. “Wat ik probeer te bewerkstelligen is dat dit niet wordt gezien als incident”, vervolgt Aarad. “De enige manier om iets bij de gemeente voor elkaar te krijgen is via de woordvoering, pers of sociale media, want op een normale manier kom je hier niet uit.”

Aarad kan wel gebruik van een van de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen in de omgeving. “Moet je voorstellen dat die altijd bezet zijn. Of dat ik de helft van die plaatsen bezet houd, omdat ik hier woon”, vertelt Aarad met enige frustratie. “Ik hou van Den Haag, dit is mijn stad, maar er is hier een bestuur wat het je zo moeilijk mogelijk maakt. Op elk vlak.”